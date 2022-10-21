確診者7+7將調整 王必勝：疫情穩定讓更多人投票

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（中央社記者沈佩瑤、余曉涵台北21日電）中央流行疫情中心指揮官王必勝今天說，COVID-19疫情趨勢穩定向下，將針對包括確診者的7+7隔離天數等調整，減少11月26日受影響無法投票人數，會請中選會公告。

九合一選舉確診者不能出門投票，遭質疑違憲。中選會透過新聞稿指出，依傳染病防治法，強制隔離未牴觸憲法第23條的比例原則，也無違背憲法第8條。中選會也說，如經指揮中心評估調整防疫措施，會配合政策滾動檢討選務防疫計畫。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續下降，指揮中心今天公布，新增3.7萬本土病例，與上週同天相比降幅約22%。王必勝下午在疫情記者會中表示，11月26日前調整防疫措施，答案是肯定的，疫情趨勢穩定向下，將調整防疫措施，讓更多人投票。

王必勝說，目前受到限制的只有確診與居家隔離者；居家隔離部分，是否要推動3+4或0+7單軌化，有可能變更相關措施，另就是確診者的隔離天數也在討論中，這些變動都會影響受限制投票人數，將與中選會保持聯繫，並請其進一步公告。

此外，公共場所、百貨賣場的體溫量測也可能取消。王必勝表示，這問題已討論一陣子，相關指引修改後會在適當時機對外公布。

媒體另詢及，高端疫苗已於7月繳交保護效益報告，但須在10月底前完成補件。王必勝說，根據上次送來的資料，主要是補充高齡及重症死亡的保護力追加等資料；至於打高端民眾赴日須自費採檢PCR，高端公司目前也正規劃提供赴日民眾PCR方案中。（編輯：管中維）1111021