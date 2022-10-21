更多編輯台推薦新聞：
英相特拉斯上任6週下台來龍去脈一次看 施政頻碰壁成致命傷
國際

英相特拉斯上任6週下台來龍去脈一次看 施政頻碰壁成致命傷

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
股市動盪 金管會宣布即日起實施限空令
首頁 / 生活
國產疫苗
新聞專題
國產疫苗4/300
首頁 / 生活

確診者7+7將調整 王必勝：疫情穩定讓更多人投票

2022/10/21 16:10（10/21 16:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央流行疫情中心指揮官王必勝21日說，11月26日前將調整防疫措施，讓更多人投票。圖為民眾前往台大醫院篩檢站進行PCR篩檢。（中央社檔案照片）
中央流行疫情中心指揮官王必勝21日說，11月26日前將調整防疫措施，讓更多人投票。圖為民眾前往台大醫院篩檢站進行PCR篩檢。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤、余曉涵台北21日電）中央流行疫情中心指揮官王必勝今天說，COVID-19疫情趨勢穩定向下，將針對包括確診者的7+7隔離天數等調整，減少11月26日受影響無法投票人數，會請中選會公告。

九合一選舉確診者不能出門投票，遭質疑違憲。中選會透過新聞稿指出，依傳染病防治法，強制隔離未牴觸憲法第23條的比例原則，也無違背憲法第8條。中選會也說，如經指揮中心評估調整防疫措施，會配合政策滾動檢討選務防疫計畫。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續下降，指揮中心今天公布，新增3.7萬本土病例，與上週同天相比降幅約22%。王必勝下午在疫情記者會中表示，11月26日前調整防疫措施，答案是肯定的，疫情趨勢穩定向下，將調整防疫措施，讓更多人投票。

王必勝說，目前受到限制的只有確診與居家隔離者；居家隔離部分，是否要推動3+4或0+7單軌化，有可能變更相關措施，另就是確診者的隔離天數也在討論中，這些變動都會影響受限制投票人數，將與中選會保持聯繫，並請其進一步公告。

此外，公共場所、百貨賣場的體溫量測也可能取消。王必勝表示，這問題已討論一陣子，相關指引修改後會在適當時機對外公布。

媒體另詢及，高端疫苗已於7月繳交保護效益報告，但須在10月底前完成補件。王必勝說，根據上次送來的資料，主要是補充高齡及重症死亡的保護力追加等資料；至於打高端民眾赴日須自費採檢PCR，高端公司目前也正規劃提供赴日民眾PCR方案中。（編輯：管中維）1111021

延伸閱讀
10/21本土3萬7196例 增286例中重症、78死侯友宜：確診者投票 中選會可參考國外案例高端死亡率是BNT的2.88倍？指揮中心駁斥錯誤推論輝瑞：COVID-19疫苗最快明年初商售 每劑3540元起跳
王必勝
首間公辦公營長照啟用 蔡總統：這只是起點王必勝：目前紐西蘭等10國承認高端 14國無條件入境免隔離
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
王必勝：目前紐西蘭等10國承認高端 14國無條件入境免隔離