確診者不能投票遭疑違憲 李進勇：法令實務無法克服

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北20日電）九合一選舉確診者不能出門投票，遭質疑違憲。中選會主委李進勇今天說，特設投票所及延長投票時間在法令、選務實務上都無法克服，大法官690號解釋也認定沒有違憲。

11月26日的九合一選舉倒數37天，有立委認為確診者及隔離者當天不能出門投票，有違憲疑慮，更指是中選會沒收投票權。

立法院內政委員會今天邀李進勇、銓敘部次長朱楠賢、法務部次長蔡碧仲等人，就「九合一選舉及18歲公民權修憲案複決公投等相關業務辦理情形與公務人員在選舉、罷免、公投程序中應恪守之行政中立規範等」專題報告並備詢。

民進黨立委羅美玲質詢時指出，她過去質詢時建議過，可參考韓國作法，以分流、分時段的方式讓確診者出門投票。李進勇則說，不管在法令上、選務實務上都無法克服，結論是確診者無法出來投票。

李進勇指出，確診者是因為防疫機關依據傳染病防治法規定，而對其行動有所限制，事實上是無法行使投票權，而不是投票權被剝奪。外界會說中選會沒收確診者投票權，這句話很重，中選會沒有那麼大權力，可以沒收任何公民投票權。

李進勇表示，有些人建議應為確診者特別安排投票所，也有人說可延長投票時間到下午5時，讓確診者投票。但中選會邀集防疫機關、內政部、交通部等開會協調，結果是真的有困難、無法克服。

李進勇指出，投票權人一定要「本人親自在投票當天到戶籍所在地投票所投票」，缺一不可。但確診者可能在集中檢疫所或在家隔離，若要聚集到特定地方，事實上有困難。

此外，特設投票所是類似不在籍投票的方式，「不是我們不做，是現在沒有這制度」。

李進勇說，延長時間也有困難，因為有些人隔離的地方不是戶籍地，導致有人可以投、有人不能投，無法公平；且每次選舉要借場地、招募人員，疫情期間延長投票時間讓學校、家長有疑慮，因此這方式也沒辦法。

李進勇表示，「我們真的很抱歉」，這次投票還是希望確診者按照國家防疫相關規定來配合辦理，大法官690號解釋也認定，這樣沒有違憲之嫌。（編輯：翟思嘉）1111020