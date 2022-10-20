更多編輯台推薦新聞：
美國錢幣首見亞洲臉孔 紀念華裔女星黃柳霜
國際

美國錢幣首見亞洲臉孔 紀念華裔女星黃柳霜

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
2022九合一選舉
新聞專題
2022九合一選舉6/300
首頁 / 政治

新北民進黨團籲中選會 規劃居家隔離者投票方案

2022/10/20 12:26（10/20 12:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北20日電）地方選舉確診者不能出門投票，引發爭議，新北市議會民進黨團要求中選會應立即規劃居家隔離者的投票方案，而非搬出法令要求強制隔離的民眾犧牲手中的投票權。

地方選舉確診者不能出門投票，遭質疑違憲。中央選舉委員會主委李進勇說，特設投票所及延長投票時間在法令、選務實務上都無法克服，大法官690號解釋也認定沒有違憲。

民進黨新北市議會黨團今天發布新聞稿，黨團總召集人陳啟能表示，中選會在作決定時務必考量決議的合理性。台灣已在10月13日開放邊境，全世界先進國家更早已步入正常生活的步調，台灣也應該與時俱進，且政府正全力宣導18歲公民權複決案，若因為中選會決議讓確診或居隔者沒辦法外出投票，請問李進勇要扛起修憲沒過的責任嗎？

陳啟能表示，憲法規定「人民有選舉、罷免、創制及複決之權」，更有人表示「既然可以國考也就可以投票」的主張，因此中選會應該想出辦法來保障所有國人投票的權益。

陳啟能強調，中選會身為選舉事務主管機關，卻完全無視民眾基本投票權益，中選會的核心業務就是選務工作，黨團認為中選會應該整合防疫資訊，立即規劃居家隔離者的投票方案，而非搬出法令要求強制隔離的民眾犧牲手中的投票權，呼籲中選會，應該從善如流兼顧民意，不該一意孤行。（編輯：李錫璋）1111020

延伸閱讀
確診者不能投票遭疑違憲 李進勇：法令實務無法克服
陳啟能
綠營批政治大「位」王 侯友宜：把握當下
李進勇
18歲公民權修憲複決 郭泓志籲當「公民投手」18歲公民權 12日發布修憲案公民複決公告
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
農委會研究計畫說明屆期 張善政：配合宏碁作業