新北民進黨團籲中選會 規劃居家隔離者投票方案

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（中央社記者王鴻國新北20日電）地方選舉確診者不能出門投票，引發爭議，新北市議會民進黨團要求中選會應立即規劃居家隔離者的投票方案，而非搬出法令要求強制隔離的民眾犧牲手中的投票權。

地方選舉確診者不能出門投票，遭質疑違憲。中央選舉委員會主委李進勇說，特設投票所及延長投票時間在法令、選務實務上都無法克服，大法官690號解釋也認定沒有違憲。

民進黨新北市議會黨團今天發布新聞稿，黨團總召集人陳啟能表示，中選會在作決定時務必考量決議的合理性。台灣已在10月13日開放邊境，全世界先進國家更早已步入正常生活的步調，台灣也應該與時俱進，且政府正全力宣導18歲公民權複決案，若因為中選會決議讓確診或居隔者沒辦法外出投票，請問李進勇要扛起修憲沒過的責任嗎？

陳啟能表示，憲法規定「人民有選舉、罷免、創制及複決之權」，更有人表示「既然可以國考也就可以投票」的主張，因此中選會應該想出辦法來保障所有國人投票的權益。

陳啟能強調，中選會身為選舉事務主管機關，卻完全無視民眾基本投票權益，中選會的核心業務就是選務工作，黨團認為中選會應該整合防疫資訊，立即規劃居家隔離者的投票方案，而非搬出法令要求強制隔離的民眾犧牲手中的投票權，呼籲中選會，應該從善如流兼顧民意，不該一意孤行。（編輯：李錫璋）1111020