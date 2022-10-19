謝和弦參選議員不符資格 聲請假處分遭法院駁回

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（中央社記者劉世怡台北19日電）參選台北市議員的藝人謝和弦涉判刑確定尚未執行完畢，中選會認定資格不符。他以中選會違法為由聲請假處分，要求暫列他可參選。法院今天認定不符法定要件，裁定駁回。可抗告。

台北高等行政法院指出，謝和弦因犯施用第二級毒品罪，經法院判處有期徒刑4月，並諭知易科罰金確定。檢察官准予易科罰金及分期付款，謝和弦已於10月14日提前繳納罰金執行完畢。

法院表示，謝和弦申請登記為111年中華民國地方公職人員選舉台北市議員選舉第5選區候選人，中央選舉委員會以謝和弦經判刑確定尚未執行完畢，具有公職人員選舉罷免法第26條第4款所定情形為由，於14日公告審定謝和弦不得登記為候選人。

謝和弦昨天赴法院遞狀主張，中選會公告屬於違法的行政處分，選舉將於11月26日舉行，抽籤日（10月21日）後選舉公報及選舉票即將印製，已有急迫性，將面臨無法參選，也有不可回復的損害，有必要於提起此案訴訟前，向法院聲請定暫時狀態假處分，要求中選會應將謝和弦暫列公告第5選區候選人名單，並於此案行政訴訟程序終結前，得以候選人身分參與選舉活動。

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法院審理後認為，此件判斷時點，依相關資料，謝和弦於此件選舉登記期間截止時（即9月2日）尚未將刑事判決宣告刑所易科的罰金全數繳納完畢，其所受刑罰應屬尚未執行完畢，倘若暫時准許謝和弦參選，勢必干擾其他符合參選資格者的得票情形，影響選舉結果。

法院衡量否准謝和弦提出聲請所維護的公共利益，顯然優於對謝和弦可能造成的損害，因此認定謝和弦定暫時狀態處分的聲請不具必要性，明顯與行政訴訟法所定要件不符，因此予以駁回。可抗告。（編輯：戴光育）1111019