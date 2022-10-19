苗栗縣議員參選人入監 中選會：不予公告為候選人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北19日電）苗栗縣議員參選人劉治竑日前因公共危險罪入監，中選會今天透過新聞稿指出，劉治竑不符公職人員選罷法規定資格，且登記程序也未完成，不予公告為候選人。

劉治竑父親劉順松是民進黨苗栗縣議員，未料8月底確診COVID-19驟逝。劉治竑9月登記參選，盼延續父志，但日前因公共危險罪入監服刑。

中選會今天表示，劉治竑申請登記苗栗縣第20屆議員選舉第4選舉區候選人，但因公共危險案件經台灣苗栗地方法院判決處有期徒刑5月，並已於今年10月14日入監執行。

中選會說，依公職人員選舉罷免法第26條第4款規定，犯內亂、外患、貪污及賄選等以外之罪，判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行或執行未畢，不得登記為候選人。但受緩刑宣告者，不在此限。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中選會表示，劉治竑違反的案件，既經判處有期徒刑以上之刑確定，且於9月2日議員登記期間截止前皆尚未執行，依公職選罷法第29條第1項第2款規定，應撤銷其候選人登記。

不過，中選會指出，在登記截止後、候選人名單公告前發現，劉治竑登記程序仍未完成，因此經中選會重為審定，劉治竑資格不符，將由苗栗縣選舉委員會函知不得登記為候選人，也不予公告為候選人。（編輯：翟思嘉）1111019