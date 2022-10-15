年底九合一綁修憲複決 中選會推投票指南7步驟

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今年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決第1案（18歲公民權）將在11月26日投票，符合年滿20歲等法定資格的選舉人都將收到投票通知單。（圖取自中選會網頁cec.gov.tw）

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（中央社記者賴于榛台北15日電）今年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決第1案（18歲公民權）將在11月26日投票，符合年滿20歲等法定資格的選舉人都將收到投票通知單；中選會今天推出投票指南7步驟，指引民眾簡單完成投票。

九合一大選及攸關18歲公民權的憲法修正案公民複決第1案將在11月26日舉行投票，投票時間為上午8時至下午4時。

中選會今天在媒體群組公布2022年簡單投票指南動畫影片，影片指出2項選舉的選舉人法定資格，也就是可投票資格；111年地方公職人員選舉選舉人資格部分，須為中華民國國民、滿20歲、未受監護宣告，並在該選舉區繼續居住4個月以上。

至於想投憲法修正案公民複決第1案的民眾，也須為中華民國國民、滿20歲、未受監護宣告，且要在中華民國繼續居住6個月以上。

中選會說，符合上述法定資格的選舉人都將收到投票通知單，請民眾仔細確認投票地點與時間後，攜帶身分證、印章、投票通知單前往投票。

至於投票7步驟，中選會說，一、先測量體溫、用酒精消毒；二、暫時脫下口罩讓選務人員確認身分；三、領取選舉票；四、領取修憲複決票；五、進入圈票處圈票；六、將選票投入指定票匭；七、投票完成。

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中選會也提醒，投票時注意事項，例如禁止喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票；請勿攜帶手機或具攝影功能的器材進入投票所，但已關閉電源的行動裝置，不在此限；禁止攜出或故意撕毀選票、修憲複決票。

過去憲法歷經7次增修，皆由國民大會通過，11月26日的修憲複決則具有公民首度行使修憲複決的歷史意義，決定18歲的國民是否可以擁有選舉權及被選舉權等權利。（編輯：郭無患）1111015