中選會：11/26投票當天禁競選活動 可宣傳修憲複決公投

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依據選罷法，民國111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決投票日當天，可宣傳修憲複決公投。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北4日電）中選會今天發布新聞稿指出，依據選罷法，民國111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決投票日當天，可宣傳修憲複決公投，但不得從事競選、助選活動，也不能藉由公投宣傳候選人的相關資訊。

中選會今天提醒，選罷法對於11月26日的宣傳活動有相關規範，任何人均不得從事競選、助選活動，公職候選人亦不得藉由公投宣傳活動達到實質競選、助選的目的。

中選會說，依法，公投當天仍可進行宣傳公投的活動，但不能宣傳候選人的相關資訊，包含穿插候選人姓名、政黨名稱、標語、旗幟、看板、號次等相關影像、聲音及文字。

中選會呼籲，投票日請務必仔細閱讀相關規範，以免誤入選罷法、公投法相關法律盲區。（編輯：蘇龍麒）1111104