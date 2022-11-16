內政部：依據戶籍登記資料 居住4個月以上具投票權

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內政部表示，民眾不論在國內外都須以「戶籍登記資料」為依據，並符合「居住4個月以上」規定，才有投票權。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北16日電）針對民眾因疫情出境逾2年戶籍被遷出，無法參與九合一投票。內政部今天強調，選舉投票權是考量「在地」住民對地方事務具基本瞭解，民眾不論在國內外都須以「戶籍登記資料」為依據，並符合「居住4個月以上」規定，才有投票權。

近日媒體報導，因疫情無法回國而遭遷出戶籍的民眾逾32萬人，推算約28萬民眾無法參與11月26日的九合一選舉投票；另有媒體指出，許多在海外工作的台商、台幹因疫情長時間未歸國，戶籍已遭遷出，就算在選前趕回來，因設籍未滿4個月，沒辦法投票。

公職人員選舉罷免法第4條第1項規定：「選舉人、候選人年齡及居住期間之計算，均以算至投票日前一日為準，並以戶籍登記資料為依據」。至於居住期間之計算，第2項規定：「自戶籍遷入登記之日起算」。

內政部透過新聞稿表示，公職人員選舉罷免法施行已逾30年，第15條規定，民眾須居住滿4個月以上，才具有選舉投票權，主要是考量在地住民對地方事務具基本瞭解，才能選賢與能。因此，無論是戶籍已遷出國外，或是在國內遷徙導致未在當地設籍滿4個月的民眾，都不具有投票權。

內政部指出，民眾因出境逾2年戶籍被遷出，未在國內有居住事實，依戶籍法規定，出境2年以上，「應」為遷出登記；若戶籍被遷出的民眾，持中華民國護照或入國證明文件入境3個月以上，就可辦理遷入登記。因此，民眾出境逾2年，未在國內有居住事實，戶籍依法辦理遷出登記，這是戶籍管理並非除籍。

內政部強調，從疫情以來，雖有邊境防疫管制措施，但從未限制民眾入境返台，民眾自可依其意願決定是否返台恢復戶籍及投票。至於公職人員選舉投票的權利，都是以設籍時間來看，無論民眾是在國外或國內，都是依據相同的規範。 （編輯：林克倫、蘇龍麒）1111116