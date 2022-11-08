九合一選舉8日起開放查投票資格 21日可查投票地點

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18歲公民權修憲複決將與九合一選舉同日舉行，民眾可在戶政司網站查詢有無投票資格及投票所地點。圖為高雄民眾進入投票所投票。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北8日電）18歲公民權修憲複決11月26日將與九合一選舉同日舉行。內政部今天說，民眾只要輸入身分證字號及出生年月日，在戶政司網站8日至10日可查詢有無投票資格、21日至26日可查投票所地點。

內政部透過新聞稿表示，111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決案投票11月26日將舉行，為利民眾了解投票資訊，內政部分階段於戶政司全球資訊網提供查詢。

內政部說，11月8日至10日可查詢有無投票資格；11月21日至26日可查詢投票所地點，民眾只要輸入國民身分證統一編號及出生年月日，即可線上查詢，歡迎民眾多加利用。

內政部表示，依規定國民須年滿20歲、未受監護宣告，並在各選舉區繼續居住4個月以上，才有地方公職人員選舉權；至於憲法修正案公民複決案投票權人，則應在中華民國繼續居住6個月以上，才有投票資格。

內政部指出，各鄉、鎮、市、區公所將在11月8日至10日公開陳列選舉人名冊，民眾可在這3天到戶籍地的公所閱覽名冊，或至戶政司全球資訊網線上查詢，如發現有誤，可立即向戶籍地的公所申請更正，以保障權益。

內政部說，為方便未居住在戶籍地址或未接到投票通知單的民眾，也在11月21日至26日，開放投票所地點線上查詢服務，歡迎民眾上網查詢。（編輯：趙蔚蘭）1111108