九合一大選併18歲公民權修憲複決 上午8時至下午4時投票

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九合一選舉與18歲公民權修憲複決公投26日登場，一早位在新竹的投票所陸續有民眾前往投票。中央社記者王騰毅攝 111年11月26日

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（中央社記者賴于榛台北26日電）九合一大選併首次修憲複決今天投開票，將選出1萬1023位地方公職人員，及決定國民年滿18歲是否擁有選舉、罷免等公民權；投票時間上午8時到下午4時，力拚今天午夜前完成開票。

因應今年九合一綁修憲複決公投，中選會在全台設有368個選務作業中心、1萬7649個投開票所，動員逾30萬選務工作人員，規模空前。

九合一選舉包括直轄市長、直轄市議員、縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、直轄市山地原住民區長、直轄市山地原住民區民代表及村里長共9種選舉，將選出1萬1023位地方公職人員。

此次修憲複決公投是歷史首次交由公民複決的修憲案，將決定年滿18歲的中華民國國民是否有選舉、罷免、創制、複決、參加公投及被選舉權。

至於修憲複決的通過門檻，依憲法增修條文規定，有效同意票超過選舉人總額的半數即通過；全台有投票權人數為1923萬9392人，至少需達961萬9697人投同意票，修憲案才會通過。

若修憲案通過，未來年滿18歲的公民可擁有投票的權利，包括選舉、罷免、創制、複決，依台灣目前人口數推估，約將增加41萬選舉人；除了投票權外，依法也將擁有被選舉權。若修憲案未通過，依法選舉權年齡維持20歲，被選舉權年齡維持23歲。

選舉人數與投票權人數部分，排除「第11屆嘉義市長」重行選舉人人數後，選舉人人數為1896萬7771人；此外，「18歲公民權」修憲公民複決投票權人數為1923萬9392人，首投族76萬人。

因2018年九合一選舉併10項公投舉行，曾發生開票至翌日凌晨的情形。中選會主委李進勇昨天說，他對開票程序的底線是「今日事今日畢」，不希望拖到隔天，將往這個方向全力衝刺。

注意事項部分，中選會日前已說明，尚未解除隔離的確診者，依法不得外出，若民眾今天在投開票所發現尚未解除隔離的確診者，可向當地衛生主管機關檢舉；不過，全台投票所將設立防疫專用通道與遮屏，供給發燒的投票民眾使用。

中選會也提醒民眾，公職候選人今天不能從事公投宣傳活動或其他競助選活動；而候選人以外的民眾，雖然可以從事公投宣傳，但不能穿插候選人姓名、政黨名稱、標語、旗幟、看板、號次等相關影像、聲音及文字，包含民眾投票時戴的口罩也不能出現上述限制。

另外，要特別注意的是，社群上相關競助選的大頭貼今天也不能更換、更新或是轉分享，中選會說，只要收到檢舉就會依程序認定，一旦認定違法，罰鍰是50萬元以上，500萬元以下。

中選會指出，民眾投票時不可攜出選舉票或公投票，否則將處以1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣1萬5000元以下罰金；也不可撕毀選舉票或公投票，否則將處以5000元以上，5萬元以下罰鍰。

中選會也說，投票日在投票所周圍30公尺內外，不論直接或間接，若有妨害或擾亂投票順暢進行，或妨害民眾自由行使其投票權的不法行為，如叫囂、辱罵、監控、恐嚇、施以不法腕力等，按情節輕重，將由檢警司法機關依刑法處理。

如果在投票所30公尺內外，架設手機或攝影器材，從事選舉人或投票權人的錄影監控行為者，這也恐觸法，中選會表示，這涉嫌並構成妨害或擾亂投票罪的犯行，一定會聯繫檢警司法機關予以偵辦。（編輯：郭無患）1111126