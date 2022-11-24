九合一選舉投票須知 領幾票、穿什麼、加班工資怎麼算一次看

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）九合一選舉11月26日投開票，總共有縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、村里長等9項地方公職人員選舉，還有18歲公民權修憲複決投票。投票要帶什麼去？發燒或確診可以投票嗎？進投票所要注意哪些事？服裝衣著有什麼限制？當天上班的人薪資怎麼算？中央社整理投票須知帶你看懂。

投票時間是什麼時候？

11月26日（星期六）上午8時至下午4時。4時前已在投票所排隊的民眾，可完成投票。

有哪些票要領？

直轄市、省轄市有4張：市長、市議員、村里長、修憲複決公投票（嘉義市長選舉延至12月18日投票）

縣有6張：縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長、修憲複決公投票

直轄市山地原住民區有6張：市長、市議員、山地原住民區長、山地原住民區民代表、村里長、修憲複決公投票

（中央社製圖）

候選人有哪些？政見去哪看？

想了解各選舉項目候選人的學經歷及政見，可參閱中央社整理的選舉公報一次看。

修憲複決投什麼？通過門檻是多少？

為擴大國民的政治參與，18歲公民權修憲案要讓年滿18歲的中華民國國民有選舉、罷免、創制、複決、參加公投及被選舉權。台灣過去7次修憲都交付國民大會或任務型國代，此為歷史上首次交由公民複決的修憲案。

依憲法增修條文規定，有效同意票超過選舉人總額的半數即通過。因全台有投票權人數為1923萬9392人，至少要有961萬9697人投同意票，修憲案才會通過。

若修憲案通過，未來年滿18歲的公民可擁有投票的權利，包括選舉、罷免、創制、複決，依台灣目前人口數推估，約將增加41萬選舉人，除了投票權外，依法也將擁有被選舉權。若修憲案未通過，依法選舉權年齡維持20歲，被選舉權年齡維持23歲。

修憲複決公投票以白色印製，刊印編號、複決事項等，由投票權人在圈選欄圈選「同意」或「不同意」。（中選會提供）

誰有資格投票？

地方公職人員選舉：年滿20歲、未受監護宣告，且在該選舉區連續居住4個月以上。

修憲複決公投：年滿20歲、未受監護宣告，且在中華民國連續居住6個月以上。

確診或發燒可以投票嗎？

11月14日起確診隔離縮至5天，期滿不論快篩結果皆可外出；尚未解除隔離的確診者，依法不得外出，也就不能投票。有症狀且快篩陽的民眾，即使未完成確診程序，仍應避免出門，以免傳染他人。另外，投票當天有發燒或呼吸道症狀的民眾，將由選務人員引導至專用投票區。

投票當天天氣如何？

中央氣象局預估，26日起水氣減少，但北部、東北部仍有局部短暫雨，中南部平地為多雲偶有雨。

投票要帶什麼？

身分證、印章、投票通知單。若沒帶印章，可以用簽名、蓋指印的方式取代；沒帶投票通知單也可以投票，只是選務人員必須在名冊中尋找選舉人名字，較為費時。

該去哪投票？

民眾可在投票通知單上找到投票所地點，或至內政部戶政司網頁輸入身分證字號及出生年月日，即可線上查詢。

可以帶小孩進投票所嗎？

可以，民眾可帶6歲以下孩童一起進投票所投票。

領票及投票流程是什麼？

攜帶身分證、印章、投票通知單至投票所，出示身分證讓選務人員確認身分，先領選舉票，再領修憲複決票，進入圈票處圈選，注意僅可使用投票所提供的圈選工具，不可蓋印章或按指印，最後將選票依照票匭上的標示投入，即可完成投票。

（中央社製圖）

投票日可以宣傳或助選嗎？

投票當天可宣傳18歲公民權修憲複決公投，但不可佩戴與公投案有關的文字、符號或圖像貼紙、服飾、口罩或其他物品等進入投票所。

九合一選舉競選活動時間到25日晚上10時，之後不可以再有任何競選、助選活動，也不能藉由宣傳公投來宣傳候選人的相關資訊。中選會提醒，民眾進入投票所時戴的口罩不可以有政黨或候選人相關標誌、圖像、號次或文字等內容。

（中央社製圖）

投票當天加班工資怎麼算？

投票日為應放假日，具投票權勞工可依法放假一天。若上班，勞工可選擇加班費或補休，補休比例由勞資協商。例如：勞工投票日出勤8小時，利用2小時投票，上班6小時；其中2小時投票時間工資應照給，剩餘6小時為加倍工資。

哪裡可以看開票？

26日下午4時起可鎖定中央社即時開票專頁或YouTube直播，掌握最新開票進度。（編輯：邵曉潔）1111124