中選會：不可戴候選人姓名號次口罩進投票所

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中選會21日表示，11月26日投票日選舉人不得佩戴印有候選人姓名、號次或影像等標識或符號的口罩，以免觸法。圖為台中民眾在投票所投票。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北21日電）中選會今天說，11月26日投票日請選舉人佩戴口罩進入投票所投票，佩戴的口罩雖不以素面為限，但不得佩戴印有候選人姓名、號次或影像等標識或符號的口罩，以免觸法。

中選會透過新聞稿表示，民國111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決將在11月26日舉行投票，因中央流行疫情指揮中心尚未解除佩戴口罩規定，民眾外出時應全程佩戴口罩，因此請選舉人佩戴口罩進入投票所。

中選會說，對於未佩戴口罩的選舉人，投票所工作人員會勸導選舉人佩戴口罩，如經勸導仍不願佩戴口罩，雖可進入投票所投票，但將請投票所警衛人員協助蒐證，由主任管理員填具「投票日違反防疫事件通知書」，通報鄉、鎮、市、區選務作業中心，轉給所轄選舉委員會函送縣市政府衛生局，依傳染病防治法處理。

中選會強調，依公職人員選舉罷免法第56條規定，投票日不得從事競選、助選活動，違者將依選罷法第110條規定，處新台幣50萬元以上500萬元以下罰鍰。選罷法第65條也規定，投票進行期間，穿戴或標示政黨、政治團體、候選人旗幟、徽章、物品或服飾等情事，經令其退出而不退出者，須負刑事責任。

中選會說，提醒選舉人，進入投票所佩戴的口罩，不得印有候選人姓名、號次、影像及相關宣傳標語，以免觸法。（編輯：蘇志宗）1111121