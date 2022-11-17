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投票可戴候選人口罩？李進勇：可能涉及助選

2022/11/17 10:37（11/17 10:51 更新）
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26日是地方公職人員選舉投票日，外界關注投票現場是否可戴候選人口罩。中選會主委李進勇17日表示，應該要避免。圖為高雄民眾進入投票所投票。（中央社檔案照片）
26日是地方公職人員選舉投票日，外界關注投票現場是否可戴候選人口罩。中選會主委李進勇17日表示，應該要避免。圖為高雄民眾進入投票所投票。（中央社檔案照片）
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（中央社記者范正祥台北17日電）11月26日是地方公職人員選舉投票日，外界關注投票當日現場是否可戴候選人口罩。對此，中選會主委李進勇今天受訪時表示，應該要避免，戴候選人口罩恐怕會涉及是否有競選或助選的行為。

立法院內政委員會今天邀請中央選舉委員會、內政部、警政署、衛生福利部、中央流行疫情指揮中心就「11月26日九合一選舉及『18歲公民權』修憲案公民複決之整備及選務防疫規劃情形」進行專題報告並備質詢，李進勇等人列席會議。

會前，媒體提問11月26日投票當日現場是否可戴候選人口罩。對此，李進勇說，「應該要避免」。他進一步表示，因為在投票當日不可以從事任何競選或助選行為，戴候選人口罩恐怕會涉及是否有競選或助選的行為，奉勸還是要避免。

為維護投票日的選舉秩序，確保選舉公正、公平，根據公職人員選舉罷免法第56條第2款規定，政黨及任何人不得於投票當日從事競選或助選活動。（編輯：張均懋）1111117

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