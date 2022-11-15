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九合一民調封關 中選會：16日零時起不得發布引述

2022/11/15 11:34（11/15 11:57 更新）
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九合一選舉進入倒數，中選會15日提醒，16日零時起至26日下午4時止，不得以任何方式，發布與候選人或選舉有關的民調資料。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
九合一選舉進入倒數，中選會15日提醒，16日零時起至26日下午4時止，不得以任何方式，發布與候選人或選舉有關的民調資料。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者賴于榛台北15日電）九合一選舉進入倒數階段，中選會今天透過新聞稿提醒，自16日零時起至26日下午4時止，不得以任何方式，發布與候選人或選舉有關的民調資料，也不得加以報導、散布、評論或引述。

中選會指出，根據公職人員選舉罷免法第53條第2項規定，政黨及任何人於投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關候選人或選舉的民意調查資料，且不得加以報導、散布、評論或引述。

中選會也提醒，投票日當天零時起，也不得透過社群媒體或任何方式，為候選人或政黨助選及宣傳，違反者，處以新台幣50萬以上500萬元以下罰鍰。

中選會呼籲，政黨、候選人、民調機構、所有媒體及民眾，都應該遵守選罷法規定。（編輯：蘇龍麒）1111115

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