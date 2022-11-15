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確診者是藍的？中選會：勿轉傳選務謠言以免觸法

2022/11/15 10:13
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（中央社記者賴于榛台北15日電）大選將至，中選會今天表示，疫情期間像是「病毒是綠的，確診者是藍的，所以就不讓他們外出或投票」等選務謠言、耳語很多，請選舉人、投票權人勿聽信，更勿轉傳謠言以免觸法。

九合一大選併修憲複決公投26日舉行，中選會今透過新聞稿指出，選務謠言或耳語內容千奇百怪，如「病毒是綠的，確診者是藍的，所以就不讓他們外出或投票」、「投票日當天算是群聚，所以老人家就少出門，也不見得要投票」等等，都是企圖要影響選舉人、投票權人的投票意願，請民眾勿聽信，更勿轉傳以免觸法。

中選會說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒是不分國界、也不分黨派的，更不分性別、年齡或老幼的，選舉人、投票權人應配合防疫政策及選務防疫措施，先做好心中的決定後就出門投票。

中選會強調，中選會及各地選委會對於投票所場地消毒、動線規劃、選舉人、投票人以及選務人員安全防護等均採取高規格防疫措施，請民眾安心出門投票，並配合投票所相關防疫規定，如佩戴口罩、保持社交距離，及配合量測體溫、手部消毒等等

中選會說，請珍惜手中的選票，也尊重他人手中的選票，不受選務謠言或耳語的左右，一起守護國家的民主價值秩序與果實。（編輯：蘇龍麒）1111115

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