國民黨：確診者不能投票涉違憲 不應剝奪人民權利

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（中央社記者劉冠廷台北15日電）國民黨今天表示，確診者不能投票，是剝奪憲法賦予人民的投票權，指揮中心可適度修正確診者不能出門的規範，而不是假防疫之名，侵害人民的選舉權；前國健署長邱淑媞更說，確診者不能投票涉及違憲。

國民黨今天召開「禁止確診者投票，民進黨對防疫心虛」記者會，文傳會副主委何志勇表示，今年日本6月的選舉，就提供郵寄投票，韓國則是分流，讓確診者能夠單獨投票，法國3月的選舉則是確診者戴口罩投票就可，只有在台灣，政府不讓確診者投票。

何志勇也說，確診者不能投票，是剝奪憲法賦予人民的投票權，指揮中心可適度修正確診者不能出門的規範，而不是假防疫之名，侵害人民的選舉權。

受邀出席記者會的邱淑媞則說，確診者不能投票是涉及違憲與違反選罷法；政府告訴大家要與病毒共存，而民眾也與病毒共存已超過半年也都沒關係，但到了選舉投票時，就又有關係，這是頭腦壞了嗎。

邱淑媞認為，政府防疫惹那麼多民怨，現在還不給確診者行使公民權，這是莫名其妙。她預測從現在開始到投票日，應該會是自5月以來台灣疫情最緩和的時候，這完全是什麼政策產生什麼結果。

此外，國民黨今天召開另一場記者會，表示政府要補助北北基桃月票新台幣35億元，國民黨樂觀其成，但質疑為何高雄、屏東地區政府不補助，國民黨文傳會副主委練鴻慶呼籲，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌身為屏東人，不應虧待屏東。

前國民黨青年團總團長呂謦煒表示，政府關愛的眼神應也要多給南部的公共運輸，像是高雄市也有定期票，但只能在高雄市境內使用捷運、公車、渡輪，無法跨境到鄰近縣市。（編輯：蘇龍麒）1111115