18歲公民權複決 張其祿：若未過可提憲法訴訟

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（中央社記者賴于榛台北15日電）中選會今天舉行第2場18歲公民權意見發表會，擔任正方代表的台灣民眾黨立委張其祿指出，樂見還政於民，但18歲公民權的修憲複決過關門檻須965萬張同意票，他高度懷疑這最後一哩路能否完成。

他表示，此案若真的無法跨過門檻，可以藉此機會提起憲法解釋或是進行憲法訴訟，因為立院近幾個會期，已經完成很多法令修正，要讓18歲民眾擁有該有的權益，但若這次修憲未能通過，之前超前部署修正的可能就會出現法律上的矛盾跟扞格。

18歲公民權修憲案公民複決共有5場意見發表會，由立法院擔任正方代表，沒有反方代表。

張其祿說，全世界已有153個國家將公民權定於18歲，甚至有10個國家低於18歲的公民就能行使公民權。

張其祿表示，年輕人本來就有權利且值得擁有公民權，18歲的年輕人就具備所有社會能力，歷史也可證，台灣民主化運動中都是年輕人擔任推手跟助力，毫無疑義能擁有完整公民權，目前只是技術面的問題需要處理。

他說，中華民國憲法被公布實施至今75年，但社經環境不可同日而語，如果憲法無法與時俱進，無法跟著時代脈動，眾人就必須思考。

張其祿說，就過往選舉來看，投票率都在6成左右，這次18歲公民權卻是要全國有投票權人的半數同意，前所未有的情況，965萬票的同意門檻，概念上等同無法化解的憲政僵局門檻，造成憲法更動幾乎是不可能的狀態，他高度懷疑這最後一哩路能否完成。（編輯：林興盟）1111115