不只聚焦兩岸 外媒多元觀察九合一選舉

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（中央社記者鄧佩儒、閻文韜、葉允凱台北21日電）台灣常因兩岸緊張登上國際媒體版面，但這次九合一選舉的主軸不是兩岸關係，而是地方建設或候選人私德等問題，在台灣的外媒記者觀察選舉的角度也很多元。

中央社近期訪問德國之聲（Deutsche Welle）、日本共同社（Kyodo News）、菲律賓頻道（The Filipino Channel）、歐新社（EPA）、印尼聲音（Indosuara）駐台記者、波蘭籍記者、來自香港並曾派駐緬甸的記者以及美國學生，瞭解外媒、外國閱聽眾如何看這次選舉。

外媒焦點不離台海情勢

德國之聲台北辦公室主任鄒宗翰指出，對外媒來說，地方選舉的重要性相對不高，但有指標性，因此會關注各政黨的表現、選舉結果對現任政府的影響。

他說，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）11月初訪中，與中國國家主席習近平會談，德國民眾逾半對此持負面看法。在此同時，德國民眾關切兩岸的緊張情勢，想瞭解總統蔡英文能否帶動台灣民眾支持她的兩岸政策。

11月26日除了地方選舉，也將舉行18歲公民權修憲的複決投票。鄒宗翰說，中國當局指控台灣是在藉修憲謀求獨立，因為北京瞭解台灣很多年輕人支持台獨。因此，他說，這次修憲複決的結果也會是外媒關注焦點。

德國之聲台北辦公室主任鄒宗翰說，兩岸情勢、女性參選人破紀錄、十八歲公民權都是德國之聲關注這次選舉的焦點。（取自鄒宗翰臉書）

日本共同社台北支局長松岡誠指出，一般日本民眾比較關注台灣總統大選，而對台灣稍有了解的人，才會關注九合一選舉。

在議題方面，松岡誠說，日本非常關心台灣的安全。近年因台灣防疫成功、中國升高對台威脅、捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）等歐洲、美國官員陸續訪台，台灣現在的國際地位和他大約3年半前剛派駐台灣時很不一樣。

他說，習近平在二十大強調要統一台灣，不放棄對台使用武力，民進黨在這次選戰中強調「抗中保台」，也是日本關注的焦點。

菲律賓頻道台灣特派員楊美莉（Marie Yang）指出，她關注兩岸緊張的情勢是否對選舉產生影響，以及台灣民眾比較支持民進黨或國民黨的兩岸政策。

九合一選舉將牽動2024年總統選舉，除了國、民兩黨的勢力消長，外媒特別關注台灣民眾黨，因為這將影響有意參選總統的創黨主席、台北市長柯文哲。

自2011年起旅居台灣的波蘭記者施耐澤斯基（Tomasz Sniedziewski）說，民眾黨支持的候選人是觀察的重點，因為這可能影響政治版圖變動。松岡誠也說，台北市長候選人黃珊珊是否當選，會對柯文哲有所影響。

日本共同社台北支局長松岡誠對台灣女性參政、民眾踴躍返鄉投票印象深刻。（松岡誠提供）中央社記者石秀娟傳真 111年11月21日

來台多年、幫波蘭媒體報導台灣新聞的施耐澤斯基說，台灣的競選文化熱鬧、充滿活力，競選背心、車隊掃街都很有趣。（施耐澤斯基提供）中央社記者石秀娟傳真 111年11月21日

候選人品質是重要議題

近一年內從緬甸仰光調到台灣，目前為日本媒體報導新聞的香港記者周浩霖（Thompson Chau）說，這次選舉的議題主要圍繞在地方、候選人，而不是兩岸關係，或者兩年後的總統選舉。

他特別提到，許多候選人陷入論文抄襲的爭議，比他們在兩岸關係的立場、或者候選人涉嫌貪污更受到重視，不了解台灣的人對此可能無法理解。他認為，這也說明台灣的地方選舉和總統、立委等中央級的選舉很不一樣。

印尼聲音劉美蘭（Mira Luxita Sari）指出，論文抄襲爭議會成為選舉重要的議題，反應出選民很在意候選人是否有誠信。

台灣政壇女力「非常厲害」

根據中央選舉委員會統計，這次共有24名女性參選縣市長，是30年來最高紀錄，參選縣市議員的女性人數也創下新高。

鄒宗翰指出，女性候選人數多，是外媒有興趣的角度，尤其中共二十大之後的中央政治局24名委員全是男性，在兩岸之間形成強烈對比。

松岡誠說，台灣現任縣市長當中有7名女性，選後可能會再增加2名，「這點很厲害」，顯示台灣在民主方面有非常棒的發展。

來自香港、曾派駐緬甸的記者周浩霖採訪台灣選舉，讓他想起緬甸政變前的2020年國會大選。（周浩霖提供）中央社記者鄧佩儒傳真 111年11月21日

台灣選舉可做民主國家榜樣

目前住高雄、幫波蘭媒體報導台灣新聞的施耐澤斯基說，台灣和波蘭差不多同時開始民主化，台灣這些年發展出自己「充滿活力的熱鬧競選文化」，候選人穿競選背心、車隊掃街拜票等，為選舉增添有趣元素。

施耐澤斯基說，他也對台灣選民返鄉、返國投票印象深刻，「這種認真參與選舉的態度可以是許多民主國家的榜樣，也是台灣人可以引以自豪的事」。

松岡誠說，台灣投票率高，年輕族群也踴躍投票，這與日本有很大的不同。日本今年7月參議院選舉的投票率約52％，18歲、19歲的年輕人投票率僅34．49％，反觀台灣，2018年六都選舉有66％的人投票，2020年總統選舉投票率則達到75％。

楊美莉表示，台灣的選舉熱情似乎與台灣在國際社會的地位有關，選民認為有必要透過投票「讓他們的聲音（在國際上）被聽到」。

歐新社駐台攝影記者董理奇（Ritchie Tongo）說，相對於菲律賓和其他一些東南亞國家在選舉時發生殺戮、槍聲的「血腥選舉」相比，台灣的選舉相當平和。

歐新社記者董理奇說，東南亞許多國家常在選舉傳出暴力，但台灣選舉很平和。（董理奇提供）中央社記者鄧佩儒傳真 111年11月21日

目前在民進黨實習的美國曼荷蓮學院（Mount Holyoke College）學生謝安娜（Annabelle Shea）指出，她在台灣常看到每個路口都有候選人在路邊揮手，這在美國是只有小村落才看得到的景象，讓她感覺很新奇。

美國羅倫斯大學學生白勝傑（Nick Bear）指出，台灣的造勢活動比美國熱鬧，有很多演講者或唱歌表演，很像演唱會；美國政治人物比較重視政見，而台灣選民似乎比較在乎候選人的個人魅力。

在改派駐台灣之前，周浩霖曾在緬甸採訪長達5年。他說，在台灣看到蓬勃的選舉活動，令他感到振奮，也讓他想起2020年在緬甸採訪的國會大選。

緬甸翁山蘇姬的全國民主聯盟（National League for Democracy）在2020年11月的國會大選中獲勝，但軍方聲稱選舉舞弊，2021年發動政變，推翻民主政府，持續血腥鎮壓示威者迄今未見緩和，讓緬甸陷入嚴重人道危機。

周浩霖說，在台灣見證民主的同時，值得注意的是，許多地區仍有許多人在努力反抗專制統治，甚至為此失去生命。（編輯：石秀娟、陳家瑜）1111121