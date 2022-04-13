特派專欄 台法選戰差異大 法國冷靜低調沒宣傳車滿街跑

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法國總統大選首輪投票10日舉行，選民依序排隊投票。法國選戰相對於台灣低調許多，選民冷靜，幾乎沒有把候選人「偶像化」的傾向，政黨也不是票投誰家的指標，一切以政見為準。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年4月13日

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中央社駐巴黎特派員曾婷瑄/4月13日

法國剛結束總統大選首輪投票，即將迎接24日的最終對決。然而法國選戰相對低調，選民冷靜，巴黎市容沒因激烈選戰有太大改變，更沒有宣傳車滿街跑。觀察台法選戰的有趣差異，或許能更了解彼此民主歷程與民情的不同。

法國總統大選首輪投票10日舉行，如外界預料的由現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）和極右派雷朋（Marine Le Pen）領先，將於24日重演上一屆大選兩人對決的戲碼。

法國總統大選首輪投票由現任總統馬克宏和極右派的瑪琳．雷朋出線。（中央社製圖）

從在法國留學起，記者總共經歷了3次大選，作為旁觀者，感受到了台法兩邊選戰氛圍的不同。而這次大選，因為職責關係，可謂「從頭追到尾」，更深刻地體會兩邊的差距，以及背後可能反映出在執行民主上的差異。

台灣打選戰，總是熱鬧非凡，不僅各路候選人為了增加關注度而奇招百出，宣傳車、大聲公更是穿梭在大街小巷。還記得一天下午，記者室友的午間清夢被候選人的宣傳車打斷，他氣得跑到窗邊大罵，其他室友則在一旁笑翻了。

兩者選戰時的街景是完全不同樣貌。來自台灣且已取得法國籍的Yiping Wu分享了她的觀察，「在法國選舉是沒有布條這件事的」，台灣選前總會有各樣五顏六色的看板、口號，甚至汽車雨刷還會夾上宣傳單，「走在巴黎街上，你很難感覺到有總統選舉正在進行」。

法國不僅少了無限發送的候選人面紙，更不會有掛在建築物上宣傳的巨型大臉對選民微笑。此外，候選人的海報必須依照一定尺寸，整齊貼在選委會架設的指定地點。當然，選民對反對候選人海報的塗鴉或破壞力，還是不容小覷的。

即使是選戰激烈的總統大選，法國市容幾乎不會因此有所改變。海報整齊地貼在選委會特別架設的公布欄上。不過選民還是會透過塗鴉等方式表達意見。圖中極右派名嘴澤穆爾的海報就成了唯一「受害者」。（Anaïs Hsu提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 111年4月13日

除了街景樣貌外，台法選舉時的媒體樣貌（media landscape）也是大異其趣。

台灣選戰時的媒體如何包羅萬象，在台灣的選民都很清楚，除了中選會舉辦的政策辯論，不少政論節目大多還是娛樂化的走向，而各種候選人的花邊新聞選民也是信手捻來。好處是，保持選民關注熱度；壞處自然就導致真正重要的討論被掩蓋。

另外，法國大選期間候選人的被報播比例是由媒體監管單位超嚴格把關，這也是相當令人欣賞的一點。監管單位會在不同時期根據不同規定計算每位候選人曝光時數，民營電視電台也不得違規。

法國政論節目很少講花邊或謾罵，更少有人身攻擊式的發言。因為他們也知道，太過情緒化的表現選民通常不會買單。

選戰政見焦點台法也是非常不同。駐台獨立記者何蘿拉（Alice Hérait）向中央社表示，台灣選舉時，如何看待國家是切分兩大候選人的關鍵議題，也就是統獨與認同；而在法國，這次有12位候選人，政見各有重點，往不同方向發散，「在內容上，兩者難以對比」。

法台民情與民主發展軌跡不同，選戰模式當然也會不同，各有優缺點。

例如與朋友聊到台灣宣傳車噪音時，他回應說：「這樣比較熱鬧，比較好玩啊。」也對，一件事總有不同角度，從這方面想，法國選戰對於選民而言，就「低調、冷靜」許多。

旅居法國的台灣民眾Carrie就覺得自己身邊的法國同事都不太熱衷討論選舉，連是否投票也要考慮再三。而這也反映在法國年輕族群的投票率上。

根據Ipsos民調公司的數據，10日首輪投票18到24歲選民的棄票率為42%；25至34歲的棄票率更是高達46%。法國許多學者指出，這是非常令人擔憂的趨勢。

台灣2020年總統大選20到24歲選民投票率近73%，20到29歲為近72%，25至34歲也是近72%。換言之，參與率比法國年輕選民驚人地高出近20個百分點。

何蘿拉說，法國大選的確相對冷靜，其中原因之一是「台灣是年輕民主，民眾會比較熱衷，渴望凸顯民主；而法國投票已有一段時間，人民對選舉比較沒有激情」。另一方面，法國已習於透過棄權來表達對候選人不滿，「而法國人也的確對很多事情都不太滿意」，她笑著說。

此外，何蘿拉提到很有趣的一點，就是相較於在公領域，法國人更熱衷在朋友間私下討論政治；而台灣人，尤其是長者，通常不喜歡和朋友談政治以免吵架或衝突，反倒是可以在造勢場合或宣傳車上公開拉票。法國投票表態多保留在私領域，台灣則不介意公開表態。

另外，「政黨忠誠度」也是法台很不同的地方。何蘿拉說，之前韓國瑜造勢大會上民眾揮舞或身穿國民黨旗，「好像韓國瑜是搖滾巨星一樣，這在法國是不可能發生的，在我們看來有點難以置信；蔡英文也有，但比較沒那麼嚴重」。

選舉氛圍只要在合法合理的前提下，未必有誰好誰壞。情緒化的選民與候選者兩邊都存在，不同的只是社會的接受度與觀感。

台灣民主年輕、充滿能量，選民投入並積極動員；法國這個老牌民主國，視投票為理所當然，參與是公民職責，卻不熱衷。政治學者胡關（Olivier Rouquan）就憂心表示：「法國部分年輕選民已經與代議制民主脫離，不只是政黨和候選人，而是投票制度本身。」

若要問比較喜歡哪一邊？

如果能有乾淨的市容與媒體報導，搭配上和朋友去熱鬧滾滾造勢會場旁的小攤販邊吃美食、邊聽政見，這夢幻組合可不是棒極了？（編輯：馮昭）1110413