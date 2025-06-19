中東局勢帶動避險情緒 SOGO：接到多筆百萬金條訂單

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北19日電）美國總統川普關稅政策擾動全球景氣，近期以色列與伊朗衝突升溫進一步帶動民眾避險情緒，遠東SOGO今天指出，上週接到多筆百萬金條訂單，單筆最高達新台幣250萬元。

時序進入夏天，百貨年中慶陸續展開，SOGO年中慶24日開跑，SOGO主管表示，今年上半年SOGO業績微幅成長，隨著復興、敦化館早秋精品陸續上市，加上忠孝館B1、復興館7樓睽違17年改裝助攻下，13天年中慶業績力拚20億元。

針對川普關稅政策影響，SOGO主管指出，進口服飾已出現漲價情形，中國生產女鞋也漲價10%到15%，確實有影響買氣，4、5月母親節檔期期間業績滑落約5%，因此年中慶首度祭出同品牌第一雙7折、第2雙5折優惠，以應對消費市場變化。

3C商品方面，SOGO表示，本來蘋果iPhone16賣不好，川普4月宣布對等關稅後，近幾月業績多2到3成，甚至賣到缺貨，預期後續受匯率、市場因素影響，9月iPhone新機漲價機率高，可能調漲1成5到2成、約5000到8000元，建議消費者可把握年中慶回饋時購入。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除了關稅擾亂市場，近期以色列與伊朗的衝突持續升高，基於避險心態，業者透露，上週有接到多筆金條訂單，單筆最高達250萬元。

至於精品，業者指出，精品今年上半年業績持平，4、5月微幅成長，後續品牌因全球政經局勢調整策略，早秋商品提早上市，加上商品漲價、檔期活動挹注，預計下半年可維持正成長態勢。值得注意的是，雖然全球景氣未明，高端客群消費持續穩定成長，但中間客群及年輕客則有所減少。（編輯：張均懋）1140619