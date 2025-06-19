台東市舊站特區慢經濟最後拼圖 「鐵道市集」動工

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（中央社記者盧太城台東縣19日電）台東市區的舊台鐵火車站，台東縣府陸續打造為市集、休閒與觀光景點的特區，最後一塊拼圖「鐵道市集」今天動工，完工後「舊站特區」將為台東市中心帶來嶄新風貌。

今天上午「台東舊站特區鐵道市集工程」開工典禮，由台東副縣長王志輝、台東市長陳銘風主持，邀請台東各界一同見證這項具指標性的發展里程碑。

王志輝致詞時表示，鐵道市集是「舊站特區」開發計畫最後一個工區、最後一塊拼圖，也是「慢經濟」政策實踐重要節點；台東舊站新生路、鐵花路周邊可以說是台東核心區，承載著不少台東人記憶，目前新生公園工區已近完工，並將舉行點燈儀式，微光集也將做調整，未來不僅可提供在地青年創業空間，更將吸引旅客駐足消費，帶動藝文能量與生活經濟共榮。

王志輝說，透過鐵道市集的落成，舊站特區將正式由歷史記憶場域轉化為地方創生、日常休憩與產業共構的文化新核心，未來將是一個可以逛市集、聽音樂、看展覽、曬太陽、喝咖啡的地方；不論是市民、青年創業者、文創職人或第一次來台東的旅人，都能在這裡找到屬於自己的位置。

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台東縣政府建設處表示，舊台東車站自2001年停駛以來，原有空間歷經多年規劃與重整，轉型為全台少見結合歷史記憶、綠地景觀與公共設施的大型城市更新基地。

全區總面積約28公頃，近年已陸續完成「台東之眼景觀工程」、「臺東兒童運動公園」、「歷史建築機關車庫整修」、「新生廣場」等工程，舊站特區內的「全民運健館」、「極限運動場」、「櫥窗計畫」等多項工程也正積極進行中，逐步拼出城市新輪廓；今天開工的「鐵道市集工程」位於特區核心地段，總經費約計新台幣4000萬元，預計於115年4月完工。（編輯：陳仁華）1140619