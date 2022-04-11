法國總統選舉最後兩強出爐 馬克宏與雷朋比一比

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法國總統大選首輪投票由現任總統馬克宏和極右派的瑪琳．雷朋出線。（中央社製圖）

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（中央社巴黎10日綜合外電報導）法國總統大選首輪投票由現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）和極右派的瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）出線，重演2017年大選中，親歐經濟自由派對上疑歐民族主義者的戲碼。

法新社報導，根據9成的計票結果，馬克宏首輪得票率有約28-29%，雷朋則有22-24%。

雷朋上一回總統決選以34%敗給馬克宏的66%。不過，如今她已經不是5年前的那個政治人物，除了柔和個人形象，選戰也回應選民主要考量，進而喊出刪減稅率、調高社會福利等政見，也對金融市場表達擔憂。種種作為都奏效，首輪投票前的民調顯示，她聲勢一路高漲。

一名39歲的支持者7日在南部城市貝比濃（Perpignan）就誇雷朋這次選戰打得很好，「上一次有點像（美國前總統）川普，這次不同」。

雷朋這一次把焦點放在法國鄉村和小鎮上，同時解決她一大政治弱點：她與種族主義的關聯。

上一次的大選，她對「伊斯蘭集權主義」示警，還說馬克宏意以移民「淹沒」法國。這一次，她聚焦高漲的物價和生活費用。

過去她承諾要廢除歐元、脫離歐洲聯盟（EU），如今絕口不提。

她花10年時間「淨化」所屬政黨的形象，2018年把政黨名稱從民族陣線（National Front）改為國民聯盟（National Rally）。

53歲的雷朋連衣著色調都更加柔和，也敞開心胸談私人生活，述說活在她父親、極右派大老尚馬力（Jean-Marie）陰影下的難處，並談及老家1976年被炸留下的創傷。

巴黎左傾智庫尚饒勒斯基金會（Jean-Jaures Foundation）主席芬切爾斯坦（Gilles Finchelstein）告訴法新社說，「她形象的改變是真實的。瑪琳．雷朋變得更討人喜歡」，但席芬切爾斯坦警告，切勿有「她變得跟其他候選人一樣」的想法。

美國史丹佛大學和法國巴黎政治學院（Sciences Po）法國極右和政治傳播專家阿爾杜（Cecile Alduy）也說：「雷朋下定決心將自己的用字遣詞正常化、軟化，也圓滑些。」

阿爾杜告訴法新社：「但她的綱領，無論是移民原則還是國家認同，幾乎毫無變動，只不過選擇用不同的詞彙來捍衛她的立場。」

法國大選選民受訪時表示，經濟、退制與醫療等為自身最關切議題，而俄烏戰爭也影響了他們的關注焦點。投票所內還放置募集烏克蘭捐獻的牌子。中央社記者曾婷瑄巴黎攝111年4月11日

●馬克宏仍有勝算 但不能重蹈首輪覆轍

44歲的馬克宏也警告，雷朋這個月若是當選，她的社會計畫將嚇跑國際投資人。

過去5年忙著拉攏中間偏右選民的馬克宏，突然改變方向，告訴選民他會進一步確保他們免受物價飆升之苦，也會保障他們遠離他口中的「種族主義者」雷朋所帶來的危險。

他告訴「巴黎人日報」（Le Parisien），「瑪琳．雷朋的社會計畫是一個謊言，因為她沒有資金來源…她說她會提高退休金，這也是謊言，她不會做到。」

「她的計畫會產生大規模失業，會嚇跑國際投資人，預算也撐不下去。」

「她的基本原則沒變：仍是一套種族主義計畫，意在分化社會，十分殘酷。」

路透社報導，曾是投資銀行家、2017年贏得第1個總統任期的馬克宏，預料將會贏得第2個任期，但24日決選得票率與雷朋差距恐會小得很驚險。

他的主要政見包括：退休年齡由62歲提高至65歲；推動電動汽車更於易取得的租賃計畫；讓歐盟在國防、農業、能源、策略經濟產業更自給自足等。

馬克宏來說，想要在第2輪決選贏得成功軟化形象的雷朋，就不能單純仰賴法國選民傳統上反極右的情緒，需要加把勁打選戰。

馬克宏承認，他為了因應烏克蘭危機，太晚投入選戰。

曾任法國駐美國大使的阿羅（Gerard Araud）在社群網站推特（Twitter）寫說：「第2輪決選，馬克宏必須捲起袖子，拿出比第1輪更好表現。」

若不如此，市場調查公司哈里斯互動（Harris Interactive）副主任李威（Jean-David Levy）說，選民「不見得會投給雷朋，但會不想投給馬克宏」。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉淑琴）1110411