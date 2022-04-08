俄烏戰爭籠罩 主導法國大選政治輿論焦點

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（中央社記者曾婷瑄巴黎7日專電）法國總統大選籠罩在俄烏戰爭陰影下，危機主導媒體環境與輿論焦點。學者告訴中央社，危機不僅罕見地讓國際議題成為焦點，也讓選民意識到外交並不遙遠，是會真切地影響生活。

法蘭西第五共和的第12場總統大選第一輪投票將於10日登場，然而今年選戰卻前所未有地命運多舛。

1月間，造勢活動被新型冠狀病毒Omicron變異株升溫攪局。接著，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭。這場歐洲大陸自二戰結束後最嚴重的戰爭全面打亂選戰步調，不僅候選人造勢活動短暫停擺，即使維持活動，基調與內容也需順應時勢全部大改。

例如被翻出過去與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）交好的極右翼雷朋（Marine Le Pen）、澤穆爾（Eric Zemmour）和極左的梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon），都不得不出面切割，態度180度大轉彎。

向來反外來者的澤穆爾在戰爭爆發後，立刻表明反對大量接收烏克蘭難民。然而近8成民眾支持接納烏克蘭難民，如此逆風言論當然被選民罵到改口；原本立場相仿的雷朋面對輿論則改弦易轍，說接收烏克蘭難民是很「自然」的。

法國國際關係研究所（IFRI）亞洲研究中心主任朱利安（Marc Julienne）告訴中央社，由於這場危機，歐洲聯盟（EU）與北大西洋公約組織（NATO）的團結一致顯得史無前例的重要，因此過去有意要退出歐盟或北約的候選人，如今立場都變得十分尷尬。

戰爭之下，媒體熱點與選民焦點更是與過去截然不同。

雖然購買力、退休制度等政見仍是選民最關注的議題，但戰爭凸顯了俄國野心與核武能力，同時牽動了選民在意的能源價格。

法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）向中央社表示：「戰爭直接影響下，選民更關注候選人的國際政策，這在總統大選中相當少見，而候選人也從未如此聚焦國際議題。」

朱利安也說：「許多原本不擅長處理國際議題的候選人都被迫要對俄國、中國、歐洲防禦、北約以及跨大西洋關係等公開表態。」

波恩達茲分析，俄烏戰爭影響下，除法俄關係的討論再次浮上檯面外，還有兩大議題。一是法國能源混合策略，以及對俄羅斯化石燃料的依賴程度。不過相對於中歐或波羅的海國家，法國電力對俄國依賴程度並不算高。

第二則是國家與歐洲防禦策略，包括軍力預算與北約重要性。波恩達茲認為，這場戰爭強化了大西洋聯盟，「因為歐洲了解到該聯盟將是多數歐洲國家生存的保障」。

值得注意的是，中國近年與歐盟關係本就緊張，北京與莫斯科交好更使得「中國立場」成為歐-俄-美三邊關係之外的另一輿論焦點。

朱利安坦言，許多觀察家仍無法看清「中國的表面中立及對俄羅斯的政治支持」。歐盟領袖一直呼籲北京調停並施壓蒲亭停火，「但北京完全沒有改變政策、與莫斯科保持距離或扮演建設性角色的跡象」。

他分析，法國輿論對中國的觀感並未特別因俄烏戰爭有太大改變，但中國形象過去幾年來不斷惡化，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、中國戰狼外交、侵害維吾爾與香港民主，以及對台灣軍事威脅等，都嚴重影響中國觀感。

波恩達茲則說，今年初候選人史無前例地討論中國與台灣議題，「這讓選民了解到法中關係，就如同法俄關係，並不只是遙遠的國際政治，而是根本的政治問題，會影響主權、經濟與安全，進而影響日常生活」。

歐陸最大危機籠罩，雖然候選人不至於為此更動政見，但也使他們被迫作出回應、改變態度，甚至調整議程。可以說在開戰後幾週內，候選人的支持度幾乎被他們與俄國或歐盟的關係而左右。

換言之，俄烏戰爭不僅主導了選戰時的媒體環境，更重塑法國政治氛圍、輿論空間，以及選民對國際政策的關注。

可惜的是，由於版面與關注點的移轉，政見辯論時程遭到嚴重壓縮，總統馬克宏（Emmanuel Macron）也直接表明不參加公開辯論，部分法媒因此將本屆總統大選形容為俄烏戰爭的「附帶受害者」。（編輯：郭中翰）1110408