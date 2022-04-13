法國自由派選民高齡化 馬克宏拚連任需拉攏青年

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美媒報導，法國10日總統大選首輪投票結果對現任總統馬克宏是一大警鐘，顯示自由派選民正快速高齡化，馬克宏僅在60歲以上族群支持度領先，如今亟需贏得憤怒年輕選民支持。

美國媒體CNBC報導，中間偏右的前投資銀行家馬克宏（Emmanuel Macron）在首輪選舉領先極右派對手瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）5個百分點。馬克宏當晚告訴集會群眾：「別搞錯了，一切尚未塵埃落定。讓我們謙虛、堅定以對…我要向所有希望為法國出力的人伸出我的手。」

馬克宏首輪得票率28.3%，雷朋23.3%，兩人將在24日第2輪決選一決勝負。這兩位候選人擁有截然不同的願景，意味著決選結果不僅攸關法國未來走向，也會牽動整個歐洲。

首輪排名第3的是極左派候選人梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon），得票率21%；第4名是極右派政治素人澤穆爾（Eric Zemmour），得票率7.2%。

雷朋上次在2017年大選敗給馬克宏後，便逐漸軟化她個人和所屬政黨形象，2018年把政黨名稱從「民族陣線」（National Front）改為「國民聯盟」（National Rally），焦點也從移民和民族認同議題，轉向生活費用等民生問題。隨著歐元區通貨膨脹處於歷史高位，雷朋的訊息逐漸引起共鳴。

與西方世界其他地區的政治趨勢形成鮮明對比的是，法國年長的選民更偏自由派，尤其是70歲以上；年輕選民則愈來愈被極左和極右派吸引。

根據易普索（Ipsos）民調資料，馬克宏僅在60歲以上選民支持度名列前茅；雷朋則在18歲到24歲年齡層得票率較高。雖然法國年輕一輩投票意願較低，這或許有利於馬克宏選情，但他仍必須拉攏更多左傾的民眾，以助決選衝高得票。

美國市場調查公司哈里斯互動公司（Harris Interactive Inc.）資料顯示，在18歲到24歲選民中，極左派的梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）得票率34.8%最高；馬克宏和雷朋分居二、三，得票率分別為24.3%和18%。

而在25歲到49歲選民中，雷朋得票率30%最高；她在35歲到49歲族群中的得票率也以28.8%領先。馬克宏僅在年長族群方面擊敗對手，65歲以上得票率37.5%；50歲到64歲得票率28%。

這不僅反映社會價值觀的轉變，部分分析家認為，多數年輕選民突然轉向極右和極左派，一來顯示他們擁抱雷朋和梅蘭雄所擁護的經濟民粹主義，二來顯示他們對現狀全球主義的厭棄。

在物價高漲、全法普遍認定馬克宏是「有錢人的總統」 的情況下，馬克宏欲贏得年輕選票恐面臨不小的挑戰。

駐布魯塞爾的國際政治事務專家霍茲（Julien Hoez）告訴CNBC，極右和極左派候選人人氣激增，顯示民眾不滿因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和政府封鎖措施而失去青春時光，一部分是針對法國政府的反建制立場。

霍茲表示，除此之外，法國社會的世代、經濟、就業和文化壓力源，也被雷朋的「國民聯盟」和梅蘭雄的「不屈法國」（La France Insoumise）等政黨拿來當選戰利器。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110413