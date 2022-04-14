法國總統候選人雷朋談外交：當選將與俄羅斯和解

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（中央社記者曾婷瑄巴黎13日專電）法國極右派總統候選人雷朋13日舉行記者會，公布國際政策。她表示當選後將推進與俄國戰略和解，並避免中、俄同盟，將致力於讓中國等國遵守國際法。

相較於對手、現任總統馬克宏，國際與外交政策向來是國民聯盟（RN）領袖雷朋（Marine Le Pen）被批評的弱項，尤其在俄烏戰爭爆發後，雷朋因立場反對北約與歐盟而遭批評。

她對北約的態度是記者會上一大焦點，她表示，若當選法國總統，「我不會提議退出北約，但會退出共同指揮體系」。

雷朋也被各界指責近年來立場親俄，對此，她為自己辯護說：「這樣的審判對我來說不公平，因為事實是，我一直在捍衛的也就是我的立場，都是法國利益，也只有法國利益。我想在與（俄羅斯總統）蒲亭保持對話這件事上也一樣。另外，馬克宏之前的立場跟我也有相似之處。」

但雷朋也表示，她對於直接輸送軍備給烏克蘭這件事持保留態度，因為「協助與同謀只有一線之隔」。她也不願意向莫斯科祭出制裁，理由是要保護法國人的購買力，避免物價攀升。

此外，雷朋也在記者會中多次提及中國。

她說，希望俄烏戰爭結束並達成和平協議後，能推進北約和俄羅斯間的戰略和解。她認為，這對法國、歐洲和美國都有利，「中俄形成緊密結盟對我們一點好處都沒有」。

雷朋說：「直到俄烏戰爭爆發前，我都在想，把俄羅斯拉進歐洲是有利於法國的，尤其避免俄國與中國建立如此密切的同盟，一開始可能是在經濟、能源上，接下來可能是軍事，甚至是貨幣。」

在亞洲政策上，雷朋譴責某些政治領袖展現出「有罪的服從行為，包括為了吸引中國觀光客」。

她表示，「我們將致力於在法國勢力可及的國際區域，讓中國在內的國家遵守國際法以及海洋法。我們是亞太與大洋洲的強權」。她接著說，法國將與日本、韓國及其他多國發展夥伴關係。

在法、美關係上，雷朋強調，「拒絕做拜登政府的跟班」，並認為拜登政府需要敵人，好讓盟友聽令於他。

對於歐盟，雷朋譴責對手馬克宏「試圖在選戰中模糊焦點。但沒有模糊地帶，我們都是歐盟的捍衛者。而我認為將歐洲聯盟轉型為國家間的歐洲同盟（Alliance européenne）能拯救歐洲」。

她希望這個歐洲組織能尊重各國的自由與主權。她否認鼓吹「反歐」或「脫歐」，而是想要一個「合作的歐洲」。

此外，她也提出若當選總統，將再次推動擴大聯合國安全理事會常任理事國的成員數，例如加入非洲或南美洲的代表，讓其更具「正當性」，這也是重新平衡國際關係的方法。

記者會上也出現小插曲。在談及與俄羅斯關係時，一名女子突然起身，舉起貼有雷朋與蒲亭的心型看板，但隨即被國安人員撂倒在地，拖出現場，維安手段引發輿論質疑過當。（編輯：周永捷）1110414