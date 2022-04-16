法國總統決選進入倒數 反對雷朋選民將上街抗議

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（中央社巴黎16日綜合外電報導）法國極右派總統候選人瑪琳．雷朋的反對者試圖團結一致，今天將在法國各地舉行抗議活動，以防她在24日總統決選擊敗現任總統馬克宏。

路透社報導，全法大約30個城市已有示威者聚集，警方警告，可能會發生事端。

2017年選民在決選時投票給親歐盟的中間派馬克宏（Emmanuel Macron），阻止極右派掌權，讓他得以輕鬆擊退瑪琳．雷朋（Marine Le Pen），贏得當年總統大選。

今年大選經過10日的首輪投票後，仍是由馬克宏和雷朋進入決選，但馬克宏此次面對的挑戰比上次艱難。

儘管馬克宏在民調中稍微領先，但雷朋在第一輪投票之前，成功利用人們對生活支出增加的憤怒，以及認為馬克宏與生活疾苦脫節的看法。最終馬克宏在首輪投票贏得27.8%的選票，雷朋則以23.1%緊追在後。

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然而本週雷朋看來似乎壓力增加，因為選戰焦點轉向了她的政見，而民調顯示，馬克宏擴大了領先幅度。易普索－索普拉思特亞集團（IPSOS-Sopra-Steria）昨天公布的民調顯示，馬克宏將以56%得票率贏得決選。

馬克宏獲得前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）和歐蘭德（Francois Hollande）的背書，還有數百位名人和運動員也支持他，以防雷朋當選總統。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110416