年輕綠色選民左右法國總統決選結果 馬克宏搶攻

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（中央社馬賽16日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天承諾讓法國成為第一個停用石油、煤炭和天然氣為能源的大國，藉此拉攏年輕綠色選民，鼓勵他們於下星期的總統決選踴躍投票。

綜合法新和路透社報導，民調顯示馬克宏逐漸擴大他與極右派競爭對手瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）握有的領先優勢。易普索－索普拉思特亞集團（IPSOS-Sopra-Steria）今天發布的最新民調顯示，馬克宏第二輪投票會以55.5%得票率擊敗雷朋的44.5%。

馬克宏告訴群眾：「我聽到許多年輕選民的焦慮，我看到年輕人、青少年對地球的未來感到擔心。」

他體認到本月10日首輪選舉有近800萬選民支持極左派候選人梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）和他著重環保的競選計畫，傳遞出「強而有力的訊息」。

「這要靠我們因應、採取行動。」

除了承諾「讓法國成為第一個停用石油、煤炭和天然氣為能源的大國」，馬克宏表示他還將任命一名總理來負責「生態規劃」。

馬克宏同時承諾投資再生技術、節能住宅重建、有機食品生產，並矢言打擊空氣汙染和一次性塑膠製品等。

馬克宏這番話顯然是要拉攏關係他24日決選成敗的年輕、左翼選民，盼梅蘭雄和綠黨候選人賈多（Yannick Jadot）首輪支持者第二輪能將票投給他。

馬克宏指控第二輪競爭對手雷朋是「氣候變遷懷疑論者」，攻擊她在拆除她眼中昂貴、沒效率又礙眼風力機的提議。

民調顯示，環保是法國選民心目中最重要議題之一，但選戰期間重要性都被烏克蘭戰爭和節節高升的物價給比了下去。

根據易普索今天的民調結果，梅蘭雄的支持者33%打算改支持馬克宏，16%挺雷朋，51%還未決定。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110417