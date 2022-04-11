法大選首輪投票率破7成 馬克宏贏雷朋近5個百分點

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法國2022年總統大選第一輪投票結果出爐，爭取連任的總統馬克宏以些微差距贏過極右派領袖雷朋，兩人將於第二輪投票再次對決。（中央社製圖）

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（中央社巴黎11日綜合外電報導）法國總統大選首輪投票得票率出爐，現任總統馬克宏贏得27.85%居第一，第二名為極右派老將瑪琳．雷朋，她拿下23.15%。排第三的梅蘭雄雖遭淘汰，但他的選民可能攸關決選結果。

法國內政部今天公布第一輪投票最終結果，馬克宏（Emmanuel Macron）和雷朋（Marine Le Pen）兩人進入決選，極左派梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）以21.95%排名第三，儘管遭到淘汰，但其得票率仍高於許多民調預測。分析人士稱，支持他的選民將是決定馬克宏和雷朋在第二輪勝負的關鍵。

其他9位候選人，只有一位得票超過5%，極右派媒體名嘴澤穆爾（Eric Zemmour）獲得7.07%選票，他已呼籲他的選民支持雷朋。

接下來是保守派共和黨人波克瑞斯（Valérie Pécresse），得票率4.78%，低於競選支出大部分可由國家報銷的5%門檻。她今天緊急呼籲支持者捐款，以確保其政黨能夠生存，還宣稱她個人已累積500萬歐元（約新台幣1億5800萬元）競選債務。

綠黨候選人賈多（Yannick Jadot）得票率4.63%，其他候選人分別獲得0.56%至3.13%不等的選票。

投票率達到73.69%，棄權率則為26.31%，較2017年選舉第一輪投票棄權率22.2%上升了4個百分點，那次選舉進入決選的也是馬克宏和雷朋。（譯者：楊明暐/核稿：楊昭彥）1110411