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沈伯洋代父提告 國民黨花蓮黨部：歡迎到法院講清楚

2025/6/19 15:35（6/19 15:56 更新）
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民進黨立委沈伯洋19日代父提告妨害名譽，並預告將對國民黨立委傅崐萁提起民事訴訟。國民黨花蓮縣黨部回應表示，歡迎沈伯洋到法院交代清楚。中央社記者張祈攝 114年6月19日
民進黨立委沈伯洋19日代父提告妨害名譽，並預告將對國民黨立委傅崐萁提起民事訴訟。國民黨花蓮縣黨部回應表示，歡迎沈伯洋到法院交代清楚。中央社記者張祈攝 114年6月19日
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（中央社記者張祈花蓮縣19日電）民進黨立委沈伯洋今天代表父親對臉書粉專、帳號提告妨害名譽，也預告下週將對國民黨立委傅崐萁提民事訴訟。國民黨花蓮縣黨部說，歡迎沈伯洋到法院交代清楚，人民想知道真相。

國民黨花蓮縣黨部今天發布新聞資料指出，有關沈伯洋指控，傅崐萁相關談話全部引用自媒體報導，新北市議員林國春、台北市議員侯漢廷都曾提告沈伯洋觸犯國安法，熱烈歡迎沈伯洋到法院交代清楚。

國民黨花蓮縣黨部指出，今年3月侯漢廷曾出示黑熊學院創辦人沈伯洋開會音檔「再來更重要的應該就是中國的飛彈，中國飛彈打過來其實對我們有很大的幫助」想藉兩岸情張情勢謀取私利，質問沈伯洋為何到現在不提告侯漢廷？

國民黨花蓮縣黨部指出，6月初沈伯洋的父親被媒體揭露長年在中國做貿易生意大賺紅錢，10多年來營業額上看新台幣17億元，自我矮化以「中國台灣」名義向中國申請出口許可，沈伯洋身為立法院國防外交委員會召委，完全不避諱，「左手拿美國補助，右手賺中國紅錢」，這就是民進黨抗中保台的雙標。

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國民黨花蓮縣黨部指出，有多名市議員早於3月相繼提告沈伯洋，任職台灣民主實驗室（DTL）執行長、理事期間，涉嫌違反國安法，接受外國組織資助、操縱、指揮或發展組織，呼籲沈伯洋應該到法庭上說清楚。

國民黨花蓮縣黨部指出，對於沈伯洋指控別人的種種，迴力鏢全部打回自己身上，不管是告人或被告，歡迎沈伯洋到法院交代清楚，全國人民也想知道真相。（編輯：李淑華）1140619

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