沈伯洋代父提告3粉專涉妨害名譽 下週將告傅崐萁

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（中央社記者謝幸恩台北19日電）民進黨立委沈伯洋認為，部分臉書粉專造謠攻擊他的家人，今天代表父親對2個粉專、1個帳號提告妨害名譽；另外，立委傅崐萁造謠指他是間諜，下週將提民事告訴，希望傅崐萁道歉。

親北京港媒大公報、文匯報6月3日以全版報導，指稱沈伯洋的父親沈土城在中國經商，大賺上億元人民幣等事。

台灣部分臉書（Facebook）粉絲專頁，隨即引用大公報、文匯報的內容，並多次指沈土城涉嫌洗產地、賺紅錢。

沈伯洋今天在律師陳又新陪同下前往台北地檢署，代表沈土城對2個臉書粉專、1個臉書帳戶的管理者提出告訴，分別為粉專「肆拾而古惑」、粉專「理觀點leo’s blog」與臉書帳戶「理哥Leo Liau」。

沈伯洋接受媒體訪問時表示，立法委員時常被評論，但無論如何不應涉及家人，他必須對此作出法律動作，這些虛構情節的粉專，對他的攻擊鋪天蓋地，但對家人的攻擊，他無法接受，今天代表他的父親，對這些粉專提出刑事妨害名譽告訴。

沈伯洋也說，國民黨立委傅崐萁在花蓮演講，不斷造謠指他拿了多少錢、顛覆國家、是美國間諜等，甚至各式各樣的侮辱，他下週將對傅崐萁提出民事告訴，希望傅崐萁跟他道歉，並登在更生日報。

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此外，媒體詢問，花蓮縣政府在粉專發文指「花蓮一戶一避難包即將免費發送」，並標註「不用1380」被指暗酸黑熊學院避難包價格新台幣1380元。

對此，沈伯洋回應，花蓮縣政府對政府財務有些誤解，進貨、發放、包裝需要錢，這些都是納稅人付的款，竟然敢說完全免費。（編輯：李淑華）1140619