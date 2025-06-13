藍質疑沈父響應中國一帶一路 沈伯洋再斥抹紅

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（中央社記者王承中、王揚宇台北13日電）國民黨智庫副執行長凌濤今天表示，民進黨立委沈伯洋父親向中國海關總署申請特別許可證的時機，與中國大陸推行一帶一路的時間點過於巧合，合理懷疑響應中國一帶一路的全球順風車，精準在厄瓜多投資。

對此，沈伯洋回應，國民黨又在抹紅，搞不清楚一帶一路的內容。他們家是貿易商，只是從中國廠商訂貨，跟一帶一路有何關係，況且據他了解，他們家在厄瓜多經商已經有30年左右時間，早於中國推出一帶一路。

國民黨智庫副執行長凌濤、國民黨發言人楊智伃、鄧凱勛等人，上午在國民黨中央黨部召開記者會，質疑沈伯洋父親搭上中國一帶一路的全球順風車，精準地在厄瓜多投資一帶一路。

凌濤表示，兆億有限公司與中國大陸的生意從2008年開始，2013年9月中國大陸提出「21世紀海上絲綢之路」構想，同年11月將「一帶一路」上升為國家發展戰略，而兆億有限公司也在同年9月向中國海關總署申請特別許可證，合理懷疑兆億有限公司響應中國的一帶一路。

凌濤指出，2018年12月，厄瓜多與中國簽署「一帶一路合作諒解備忘錄」，正式加入倡議，中國甚至宣布厄瓜多是中南美一帶一路的重要推手。隔年2019年，兆億公司在厄瓜多貿易額創下歷年第4高，這就是幫中國一帶一路創造貿易額的最佳例證，顯現沈伯洋家族根本就是中國一帶一路政策的超積極追隨者。

凌濤表示，過去民進黨立院黨團總召柯建銘批國民黨配合一帶一路，民進黨批判一帶一路讓中共介入，結果沈伯洋家族買中國貨、登記中國台灣，積極追隨一帶一路的信仰，如今柯建銘是否要以同樣標準檢驗沈伯洋，民進黨是否也應該出面譴責。

楊智伃表示，國民黨支持兩岸健康有序的交流，支持台胞、台商、台生、藝人在對岸好好生活、工作，但一直以來，民進黨用抗中保台來抹紅、譴責、撻伐、出征台胞、台商、台生、藝人，這都是沈伯洋與民進黨的邏輯，而這次沈伯洋父親在中國經商的證據，打破了民進黨抗中保台的神主牌。

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對於國民黨的質疑，沈伯洋受訪時予以駁斥，說國民黨又在抹紅他，希望國民黨要開記者會前，應該要先跟中共對好資料再開。

沈伯洋說明，國民黨搞不清楚一帶一路的內容，這最主要是在投資，而他們家是貿易商，只是從中國的一般廠商訂貨，包括汽車零件、腳踏車等，這跟一帶一路有何關係，況且據他了解，他們家在厄瓜多經商已經有30年左右時間，早於中國推出一帶一路的時間。（編輯：萬淑彰）1140613