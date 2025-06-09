藍指沈父自我矮化賺人民幣 沈伯洋：中國系統性攻擊

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（中央社記者劉冠廷、王揚宇台北9日電）國民黨今天表示，中國海關總署官網赫見民進黨立委沈伯洋父親的「兆億有限公司」登記在案，自我矮化以「中國台灣」名義向中國申請出口許可，大賺人民幣。沈伯洋回應，這是中國結合在地協力者，對他進行的系統性攻擊。

國民黨召開記者會，智庫副執行長凌濤表示，中國海關總署（GACC）總管中國進出口相關的許可和註冊，為了向中國出口，企業需要向中國海關總署註冊並獲得編號。中國海關總署官方網站中，赫見沈伯洋父親的「兆億有限公司」登記在案，深入探查資料發現，沈伯洋父親竟以「中國台灣」向大陸申請許可，要進入中國大陸市場大賺人民幣、大賺紅錢。

凌濤說，沈伯洋與民進黨過去指國民黨小編的父親在大陸經商，就是中共勢力滲透，現在以同樣邏輯來反問，沈伯洋身為立法院國防及外交委員會召委，中共會不會透過他的父親滲透民進黨立院黨團，甚至滲透立法院國防及外交委員會。若民進黨持續讓這麼高風險的人續任，台灣恐將遭木馬屠城。

國民黨發言人楊智伃也說，沈伯洋一直以來作為民進黨抗中保台的英雄、黑熊大將軍，用非常高的標準檢視在野黨與其他台灣人在大陸從事經貿、文化、教育或學術交流，卻被發現自己的父親在中國大陸經商。

對於國民黨指控，沈伯洋透過影片回應指出，他們家本來就是在中南美的台商，從事進出口貿易。今天媒體的報導也刊登出來，中國對他進行系統性攻擊，其中不乏在地協力者，結果新聞才剛出來，國民黨馬上跳出來開一場抹黑他的記者會。

沈伯洋說，他們家做進出口貿易，「結果國民黨說發現我們家有進出口的登記，我實在不知道說什麼才好」，也請民眾注意中國這種鋪天蓋地的手法只會越來越多、嚴重，一定要嚴防以待。

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此外，民進黨團幹事長吳思瑤、副書記長郭昱晴、民進黨立委張宏陸上午召開「國共紅媒，認知作戰一條龍；精準打假，全民防禦一條心」記者會。

吳思瑤說，國台辦「懲戒」沈伯洋父親的公司，凸顯國共紅媒聯手認知作戰的手法及目的，就是要抹黑、打擊民進黨執政，希望全民一起打假，公私部門協力提升民眾媒體識讀。（編輯：萬淑彰）1140609