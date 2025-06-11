賴清德聲援沈伯洋 批中國硬貼賺紅錢標籤為反罷免

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（中央社記者葉素萍台北11日電）兼任民進黨主席的總統賴清德今天聲援民進黨立委沈伯洋及其家人，他並重話批評，把一個沒有不法紀錄的國際貿易商，硬要貼上「賺紅錢」等標籤，居心叵測，中國官方的操作目的當然是為了反罷免，也為了製造寒蟬效應，並且分化台灣社會，破壞台灣民主運作。

民進黨今天召開中常會，民進黨發言人吳崢會後轉述賴清德談話指出，6月3日開始，中國香港中聯辦旗下的宣傳機器「大公、文匯」發起了一系列抹黑立委沈伯洋的認知操作，過程中並透過部分台灣特定媒體的協同行為，把相關的抹黑敘事擴大渲染，隨後再由中國國台辦宣布對沈伯洋家人的所謂「制裁」。

賴清德說明，截至今日，中國官媒及周邊社群就有將近200則以上的不實報導，台灣的協力操作則超過100則，某特定的媒體集團，就占有將近1/3，相關操作還在持續，在野黨更連續多天以中國官方操作的敘事，繼續攻擊沈伯洋和他的家人，把一個沒有不法紀錄的國際貿易商，硬要貼上「賺紅錢」等標籤，居心叵測。

賴清德認為，中國官方的操作，目的當然是為了反罷免也為了製造寒蟬效應，並且分化台灣社會，製造社會的矛盾與對立，破壞台灣的民主運作。

賴清德表示，這個事件不僅看到中國有系統性的認知操作，利用官方宣傳機器，假扮成正常媒體發起攻擊，混淆民主社會視聽，製造紛亂。更值得注意並警惕的是，居然有在地的協力者無視新聞專業、無視對自己國家的忠誠義務，全然配合威權集團的認知操作，把來自境外惡意的假訊息操作，包裝成新聞，安排成記者會，讓這些不實的敘事，可以如入無人之境的進入民主台灣，傷害自己的人民同胞。

賴清德強調，必須高度重視這個事件，因為這次受到攻擊的是沈伯洋委員和他的家人，「但如果我們對這樣的行為毫無防備，下次受到傷害的，就是你我身邊的每一個人」。

賴清德提到，除了對中國這種惡意的行徑表達譴責之外，更重要的是，也要呼籲台灣的媒體和政黨，「政黨可以競爭，國家不能犧牲」、「藍綠可以競爭，民主不能犧牲」。

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面對中國不斷的威脅和各種對台灣內部的騷擾操作，賴清德談及，應該共同拒絕、阻止，而不是配合、協力。台灣的民主被分化、被滲透，沒有任何人會是贏家。

賴清德呼籲，應對中共惡意操作的認知戰，人民應該團結守護民主的價值。守護自由民主的生活方式，不受境外勢力惡意破壞與干預，是不分黨派的共同信念，也是全體人民一起努力和團結的目標。（編輯：張若瑤）1140611