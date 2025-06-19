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藍批黑熊學院藉防災包趁機發國難財 沈伯洋回擊：撒謊造謠

2025/6/19 13:54（6/19 14:07 更新）
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民進黨立委沈伯洋。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉冠廷、王揚宇台北19日電）國民黨今天表示，黑熊學院推出的防災包售價新台幣1380元，但網友發現單買只要約400至450元，質疑黑熊學院創辦人、民進黨立委沈伯洋趁機發國難財。沈伯洋說，國民黨撒謊、造謠，黑熊學院應該提告。

沈伯洋受訪時強調，黑熊學院推出的防災包中，光是台灣專利、台灣製的濾水器就要480元，再加上其他物品，「裡面至少1100元、1200元」，為何要這樣造謠，真的很過分，且政府沒有要採購避難包，國民黨記者會所述內容根本不存在。

國民黨今天召開記者會，發言人鄧凱勛表示，黑熊學院推出的防災包售價高達1380元，但有網友比價後發現，單買大概只要約400至450元，批發價更可降到300元。這種發國難財的行為，讓大家都看不下去。

與會的國民黨智庫副執行長凌濤表示，黑熊學院防災包裝的滿滿空氣是否都是台灣價值；內政部曾以密件編列新台幣2218萬元指定給黑熊學院等團體，好險國民黨有守住預算，不讓採購雙標又高價的「紅熊」防災包過關。

凌濤說，民進黨已經不演了，將自己的角色推到大罷免的第一線，竟還用反共作為最大的號召，但他要送3句話給民進黨秘書長林右昌：「反共要先反柯建銘」、「反共要反吳釗燮」、「反共要先反沈伯洋」，因為民進黨團總召柯建銘的兒子在中國大陸開公司做生意，董事還有中共高層；國安會秘書長吳釗燮10年的秘書竟是共諜。

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凌濤說，沈伯洋家族跑到對岸做生意，且沈伯洋身為立法院外交及國防委員會召委，很可能就是國安最大的破口。

沈伯洋指出，在金額撒謊、到底有無標案也撒謊等情況下，國民黨記者會從頭到尾都是由謊言建構而成，黑熊學院應該要提告。（編輯：翟思嘉、林淑媛）1140619

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