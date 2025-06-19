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防範伊朗攻擊 美軍調離部分駐中東機艦

2025/6/19 14:42（6/19 14:49 更新）
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烏代德空軍基地。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
烏代德空軍基地。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）兩名美國官員18日向路透社表示，美軍已經將可能受到任何伊朗攻擊的部分飛機和船艦從中東地區的基地移防至他處。

美國總統川普讓全世界都在猜測美國是否會加入以色列轟炸伊朗核子和飛彈據點的行動，伊朗首都德黑蘭居民在6天空襲下紛紛奔逃出城。

另一方面，美國駐卡達大使館19日發布警戒，暫時限制使館人員進入位於卡達首都杜哈（Doha）近郊沙漠的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）。烏代德空軍基地是美軍在中東地區最大的軍事設施。

美國駐卡達大使館出於「高度謹慎，且鑑於地區敵對行動持續進行中」，要求使館人員和卡達境內的美國公民提高警覺。

這兩名美國官員在不願透露身分的情況下表示，調離飛機和船艦的行動是保護美國部隊的計畫一環，但拒絕透露調離的數量和去向。

其中一名官員指出，沒有加固掩體的飛機已從烏代德空軍基地調離，海軍船艦也已從美軍第五艦隊駐紮的巴林一座港口調離。

這名官員補充表示：「這樣的做法不算罕見。保護部隊是優先要務。」

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路透社本週率先報導，美方已調派大量加油機至歐洲，並增派其他軍事資產進駐中東，包括更多戰機。

此外，一艘原部署於印度-太平洋地區的航空母艦也正駛向中東地區。（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）1140619

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