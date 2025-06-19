台股開低走低 跌353.23點
2025/6/19 13:42
（中央社台北19日電）台北股市今天開低走低，收盤跌353.23點，為22003.50點，跌幅1.58%，成交金額新台幣3301.88億元。
加權指數開盤為22238.10點，盤中最低21973.04點；不含金融股指數19074.28點，跌327.26點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌1.56%、食品股跌0.93%、塑化股跌1.35%、紡織股跌0.71%、機電股跌1.58%、造紙股跌2.72%、營建股跌1.97%、金融股跌0.73%。
委買張數1837萬1866張，委賣張數937萬5683張，成交張數562萬8019張。
收盤時上漲105家，下跌916家，持平48家。
成交量前5名個股為南亞科、元大台灣50、華邦電、群益台灣精選高息、晟銘電。
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漲幅前5名個股為新日興、遠見、全福生技、旭暉應材、台揚。
跌幅前5名個股為閎暉、麗嬰房、鼎固-KY、岱宇、柏承。1140619
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