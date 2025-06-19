詐團涉誘民眾開人頭公司騙千萬 北檢起訴16人

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（中央社記者謝幸恩台北19日電）詐騙集團涉利誘民眾充作人頭公司負責人以替集團洗錢，詐騙金額達新台幣7450萬元，台北地檢署今天依違反詐欺犯罪危害防制條例等罪起訴16人；另外，集團陳姓主嫌另案偵辦中。

北檢新聞資料指出，此詐欺集團以數萬元至40萬元不等報酬，涉嫌利誘需錢孔急的民眾充作人頭，並鎖定部分已停業或將歇業的公司，辦理以人頭為名義的公司負責人移轉登記，再申設其公司銀行帳戶，以隱匿其不法款項去向。

新聞資料指出，為求管理方便，此詐欺集團將人頭集中管理於新北市板橋區、中和區、桃園市等據點，並由李姓男子、王姓男子、洪姓男子為首的12名監控手等人負責管理。

檢方表示，此詐欺集團自民國113年至今年間，陸續以假檢警、假投資等名義，造成16人受害，不法金額達7450萬元。

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檢方指出，李男、王男、洪男等12名監控手等人，今天依違反詐欺犯罪危害防制條例等罪起訴；至於人頭公司負責人羅姓男子等4人，則依違反洗錢防制法等罪起訴。此外，集團陳姓主嫌另案偵辦中。

檢方認為，李男、王男、洪男在集團運作有一定影響力，制定銀行開戶應對教戰手冊、偵訊教戰手冊，影響檢警追查，且迄今未與告訴人和解或賠償損害，犯後態度難謂良好，建請各量處6年以上之刑。（編輯：陳清芳）1140619