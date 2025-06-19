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葉君璋：了解黃暐傑復健狀況 選秀以能力為主

2025/6/19 16:30
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（中央社記者楊啟芳台北19日電）前旅美投手黃暐傑今天決定投入中職季中選秀，味全龍隊教頭葉君璋表示，有了解黃暐傑的復健階段，不過要選誰還要與球探討論，不會特別針對哪個位置，「誰能力最好就選誰。」

31歲有美職大聯盟資歷的黃暐傑在2023年因右手肘不適完成韌帶置換手術（Tommy John），去年8月因肌腱撕裂再度動手術。黃暐傑的經紀公司今天表示，他已經在牛棚階段，預計9月能夠開始比賽。

對於黃暐傑的傷勢以及復健進度，味全龍隊總教練葉君璋有從旁了解，葉君璋今天表示，「他（黃暐傑）是大概去年的這個時候動手術，現在就是一直在復健，知道他還沒辦法到100%，其實有大概1年了，1年對一個選手來說是基準，但每個人不太一樣，有人可以比較快、有人可能要到1年半。」

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中職今年選秀將在30日登場，味全龍隊在今年選秀是第3個順位，葉君璋表示，還是要跟球探討論一下，「誰的能力最好我們就選誰，球員的能力比較重要，只要能力是好的，不管幾歲都有可能，當然如果可以即戰力就更好。」

至於有沒有特別著重的守備位置想要選，葉君璋說位置的部分沒有特別去想，「這次已經是我們球隊第7次選秀了，現在就是留強汰弱的階段。」（編輯：李亨山）1140619

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