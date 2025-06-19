政院：金廈海域違法蚵架擬由台灣拆除 續與地方商討

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（中央社記者賴于榛台北19日電）金門與廈門間檳榔嶼海域，存在數十公頃未經金門縣府核准架設的蚵架，金門縣政府盼中央應允大陸漁民進入非法牡蠣養殖區，自行拆除相關設施。行政院今天表示，金廈海域違法蚵架擬由台灣拆除，但仍須與金門縣府持續溝通。

媒體報導，金廈海域間存在數十公頃、由金門與中國業者合資架設的蚵棚，現已超過金門縣府當初核准面積，中國漁船與廈門漁民也會越界協助採蚵。金門縣產發處昨天表示，盼中央允許大陸漁民進入非法牡蠣養殖區，自行拆除養殖設施帶回，並由海巡全程戒護監管。

行政院政務委員林明昕出席政院會後記者會表示，政院為此已開過3次會議，今天也持續開會討論。政院不認為讓中國漁民拆除是正確作法，因此擬由台灣自行處理。

他表示，但這不是中央單方面就能決定，也牽涉當初開放合法養殖的金門縣民權益，將持續與金門縣府溝通。

林明昕說，未來拆除後，政院會進一步討論如何預防違法蚵架再度出現，並與當地漁民達成共識，在合法範圍內，由金門漁民合法養殖，避免出現以合法養殖掩護非法養殖的可能。

行政院發言人李慧芝表示，中共公務船或民船不斷利用灰色手段襲擾、威脅與挑戰台灣海域執法，海巡署會持續將外島與離島列入執勤的警務重點，並調派船艦做適當因應。

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對於違法蚵棚，農業部漁業署養殖漁業組長陳文深在記者會表示，行政院會輔導金門縣政府協助漁民登記，落實追蹤追溯的管理。

根據海巡署金馬澎分署新聞資料，金門縣政府於民國96年及100年核准金門檳榔嶼海域牡蠣養殖區，面積各為2公頃，但養殖業者未按申請範圍作業，實際範圍從100年9月的75.03公頃，擴大至105年5月的172.51公頃，目前為72.38公頃。（編輯：萬淑彰）1140619