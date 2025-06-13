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藍委提金馬禁限制水域修法 國防部反對：淡化主權

2025/6/13 18:11
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（中央社記者吳書緯台北13日電）國民黨立委陳永康等人提案修法，將金馬海域等禁限制水域權責，由國防部改為海洋委員會。國防部今天表態反對，指出限制水域改由海委會公告，藉此「淡化主權」，將引發國際社會誤認台灣「退讓主權」的疑慮。

國防部今天下午以新聞稿表示，針對立委提出修法草案，欲以「淡化主權」方式，協商劃定中共承認的中華民國司法行政水域，國防部表示反對。

國防部說明，中共長期曲解聯合國大會第2758號決議，主張一中原則、打壓台灣國際地位，宣稱對中華民國台灣擁有主權；另不當擴張其海警法及海上交通安全法的管轄範圍，片面宣稱「廈金海域不存在禁止、限制水域」，強行登檢台灣觀光船，均違反台灣地區與大陸地區人民關係條例的規定。

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國防部指出，國防部依兩岸人民關係條例第29條，公告台灣地區的「禁止、限制水域」，維持台海和平穩定現狀；部分立委提議將禁、限制水域改由海委會公告，藉此「淡化主權」，將引發國際社會誤認台灣「退讓主權」的疑慮。

國防部強調，中共近年藉由「聯合戰備警巡」等活動，對台灣實施針對性軍演，破壞兩岸和平及台灣主權存在的事實，均屬「歪曲法律、消滅主權」的例證，此次修法建議，將對國際社會釋放錯誤訊息，國防部不表認同。（編輯：張若瑤）1140613

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