加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
影片／陳晨威連續33場敲安打 追平中職、亞洲紀錄
首頁 / 政治

立委提修正草案 海委會籲仍由國防部公告禁限制水域

2025/6/12 21:30（6/12 21:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
有立委提案修正兩岸人民關係條例第29條，擬改由海委會公告「禁限制水域」，對此，海委會12日晚間表示，基於國安、國防等各項因素綜合考量，仍應維持由國防部公告。圖為海巡艦艇在金門禁限制水域巡邏。（海洋委員會提供）中央社記者張已亷傳真 114年6月12日
有立委提案修正兩岸人民關係條例第29條，擬改由海委會公告「禁限制水域」，對此，海委會12日晚間表示，基於國安、國防等各項因素綜合考量，仍應維持由國防部公告。圖為海巡艦艇在金門禁限制水域巡邏。（海洋委員會提供）中央社記者張已亷傳真 114年6月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄12日電）有立委提案修正兩岸人民關係條例第29條，擬將國防部改為由海委會公告「禁限制水域」；對此，海委會表示，基於國安、國防等各項因素綜合考量，仍應維持由國防部公告。

海洋委員會今天晚間發布新聞稿指出，「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第29條，關於禁限制水域規定的立法背景是由國防部召集相關單位衡酌兩岸分治、軍事安全及地緣特性等因素而劃設，為基於國防安全、國家安全及區域情勢綜合考量，涉及國家安全及行政院各機關內部分工，維持由國防部公告，能確保相關水域管理與防務作業協調性與一致性。

海委會指出，時任海委會海安處長黃宣凱（現為海巡署艦隊分署長），在去年出席此法第29條修正草案及國家安全戰略法草案的立法公聽會上表示，若從國防部改由海委會公告「禁限制水域」，可能涉及國家安全問題，而「禁限制水域之劃設公告」並非單純本於海域分區利用劃設公告，而是涉及國安及國防層面考量，應維持由國防部公告。

google news透過 Google News追蹤中央社

海委會指出，禁限制水域涉及國防戰略與安全防務，應由具有國防權責的機關進行公告，以確保政策連貫性與執行效益，並呼籲，在涉及國防與國安政策立法修正過程中，應綜合考量各項因素，確保政策調整不影響國家安全與既有管理體系運作，維持穩定與有序海域管理。

海委會表示，兩岸人民關係條例民國81年公布施行，國防部87年依兩岸條例公告「限制、禁止水域」範圍，93年及107年兩次公告修正；其中台灣、澎湖、綠島、蘭嶼、彭佳嶼、小琉球、七星岩及東沙地區的禁止水域範圍，與台灣領海範圍一致，限制水域範圍則與台灣鄰接區範圍相同；至於金門、東碇、烏坵、馬祖、亮島、東引、南沙地區的限制、禁止水域範圍，則採多邊形劃法劃設。（編輯：陳仁華）1140612

#小琉球
#海委會
#海洋委員會
#行政院
#海巡署
#國防部
延伸閱讀
綠批推國安惡法扯後腿 藍：勿為大惡罷抹黑在野黨李進勇：推不在籍投票須有社會共識 公投先於選舉海巡署：中國海警一套人馬兩套招牌 聽命戰區指揮部中國兩航艦太平洋同時活動 顧立雄：顯見擴張主義本質
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：