綠批推國安惡法扯後腿 藍：勿為大惡罷抹黑在野黨

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（中央社記者林敬殷、王承中台北12日電）民進黨立法院黨團今天表示，當民進黨力推國安法案，為國安漏洞補破網之際，藍白卻力推國安惡法，削弱國家安全防禦能量。國民黨立法院黨團說，此次修法符合兩岸條例的現行規範，不要為了大惡罷只會抹紅、抹黑在野黨。

民進黨團幹事長吳思瑤上午在立法院舉行輿情回應記者會表示，目前國共聯手力推統戰劇本3橋段，從國共紅媒兩岸協作認知作戰、政治人物大舉赴中唱和統戰，到藍白力推國安惡法癱瘓國安。

吳思瑤說，當民進黨力推國安法案，為國安漏洞補破網之際，藍白立委卻力推國安惡法，削弱國家安全防禦能量，包括國民黨立委陳永康提案的國家安全戰略法草案、兩岸人民關係條例第29條修正草案，及國民黨立委葉元之、徐巧芯等人提案的民防法第5條及第6條條文修正草案及全民防衛動員準備法修正草案。

吳思瑤說，陳永康所提的國家安全戰略法，是架空總統國安權限，由立院主導國安戰略，成為中國犯台裡應外合的法案；其次，陳永康提出的兩岸人民關係條例第29條修正草案，將金馬海域等禁限制水域權責，由國防部改為海洋委員會，讓金馬海域內海化、台海戰事內戰化、國際伸援真空化。至於民防法與全民防衛動員準備法，是包裹立法，將破壞防災自救能力，弱化全民防衛韌性。

吳思瑤說，民眾應制止國安扯後腿的作為，唯有讓國會中的親中、舔共，無視國家主權、台灣安全的立委，離開立法院，才能真正守護家園，保衛台灣。

對於民進黨團的說法，國民黨立法院黨團發布新聞稿指出，此次修法符合長期以來藍綠中央執政基於兩岸現狀的執法狀態、更符合兩岸條例的現行規範，不要為了大惡罷只會抹紅、抹黑在野黨，連最基本的法律原則都搞不清楚。

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國民黨團表示，基於歷史因素及外離島禁止、限制水域兩岸治理權責有所重疊，陳永康在提案中明確指出1989年起金門、馬祖相關水域管轄權也由國防部轉移至海委會。中央政府也分別在2004年及2018年修正外離島禁止、限制水空域管制範圍，都是在民進黨執政時期公告施行，而將外島禁限水域執法由國防部改由海巡署執行，更是民進黨政府長期執行的政策。

國民黨團指出，此次修法，完全依法依規，尊重兩岸現狀，捍衛國家主權，且國防部及海委會都曾在去年4月舉行的公聽會中公開表示，不堅持由哪個部會掌管相關法規。（編輯：林興盟）1140612