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李進勇：推不在籍投票須有社會共識 公投先於選舉

2025/6/12 17:40（6/12 17:53 更新）
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中選會主委李進勇。中央社記者王飛華攝 114年6月12日
中選會主委李進勇。中央社記者王飛華攝 114年6月12日
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（中央社記者陳俊華台北12日電）立法院內政委員會今天處理中選會預算解凍案，朝野立委關注不在籍投票實施方式。中選會主委李進勇說，立法是必然方向，但也不是一蹴可幾，「公投先於選舉，移轉先於其他各種方式」，政策立場沒有任何改變。

立法院內政委員會今天邀李進勇列席，審查中選會114年度預算解凍案。包括國外旅費凍結新台幣20萬元、選舉業務凍結500萬元及1507萬元，經在場立委討論後全數同意動支、提報院會。

國民黨立委許宇甄在會中表示，針對不在籍投票，選舉業務預算遭凍結1507萬元，中選會希望先推公投不在籍投票，但因修法還沒通過，今年8月23日的全國性公投不會辦理不在籍投票，質疑為何還要解凍這筆預算。

中選會主任秘書謝美玲說，這筆預算除一般選務推動外，還包括選務資訊化及辦理選務講習、研習活動等費用；若不解凍的話，有些基本、核心的資訊系統，從這個月開始將無法依約付款。

許宇甄追問，今年的公投極可能跟罷免同日舉行投票，若公投可以不在籍投票，但罷免不行，選務工作上要如何處理。李進勇說，公投的不在籍投票還沒通過，所以一旦通過，若跟選舉同日投票當然會產生選務作業上的落差，屆時會研議因應。

國民黨立委牛煦庭表示，若不在籍投票採「移轉投票」，是否以國內為限，另外是否有「提前投票」、「郵寄投票」等問題。李進勇說，「沒有」，移轉投票是指在投票當天因工作、求學等原因，無法到戶籍地指定地點投票時，事先透過登記審查制度，到指定地點投票。

李進勇說，會建議先採這方式，是因為國內已經有實施經驗，例如選務工作人員就是這樣，這步先跨出去，實施有成效及經驗之後，再逐步擴大。選務部分不敢一下子跨出去，因為沒有實施經驗，「怕會亂」，移轉投票則希望針對「事」的公投先實施。

民進黨立委黃捷表示，以2週前的韓國大選為例，也有很多亂象，疑似有投票權的中國人在中國投票時，亮票、拍照上傳，已嚴重違反秘密投票，亂象沒解決前不該討論不在籍投票；中共極力想介選，須有國安意識，目前台灣選制穩定，若要貿然開放，不可不慎。

李進勇說，不在籍投票在國內爭論幾十年，到現在還跨不出這一步，立法是必然的方向，但也不是一蹴可幾，社會要有更多討論以形成共識。公民投票權應保障，但選務正確、穩定也非常重要，基於選務經驗，對「事」的公民投票，可先於對「人」的選舉投票來研議、實施。

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李進勇指出，不在籍投票的各種方式中，已有經驗的「移轉投票」可以先於其他可能選項優先實施，「公投先於選舉，移轉先於其他各種方式」，這個政策立場沒有任何改變。

李進勇說，立委的顧慮不是無中生有，近年各國大選，或多或少遭到外國勢力介選，這是事實、不是杞人憂天；台灣每次全國大選都要隨時注意任何外力干預，尤其是牽涉到選務錯假訊息，研討相關選制時，基於國安考量，希望立法院能有更多關注。（編輯：蘇志宗）1140612

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