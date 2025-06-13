金馬禁限制水域修法惹議 陳永康駁沒有內海化

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（中央社記者王承中台北13日電）國民黨立委陳永康提修法，將金馬海域等禁限制水域權責，由國防部改為海洋委員會，遭批是讓金馬海域內海化。陳永康今天表示，他認為這是較狹義的解讀，並沒有所謂的內海化，禁限制水域跟國家的領海、主權，是完全不同的議題。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤指出，陳永康提出的兩岸人民關係條例第29條修正草案，將金馬海域等禁限制水域權責，由國防部改為海洋委員會，讓金馬海域內海化、台海戰事內戰化、國際伸援真空化。

陳永康今天在立法院受訪表示，禁限制水域跟國家的領海、主權，是完全不同的議題，外離島解嚴後，海巡是執法的問題，不是國防部的衛疆問題，有不同的政黨提出看法，他認為是較狹義的解讀，因為並沒有所謂的內海化。

陳永康指出，在國際法裡，只有「internal waters」、「international waters」，他建議把1982年海洋法公約的定義搞清楚，才能引述條款比較，而不是用個人的感受。

陳永康表示，他提出這議題，是尊重行政院的組織架構，跨部會的協商，看行政院是否採納，如何降低兩岸衝突形式。他非常敬佩海巡署，執法過程堅持台灣的立場。

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陳永康指出，在禁限制水域裡，國軍沒有射擊的權力，所以這要做溝通，大家做好溝通，這是好現象，而非因為偏好哪一個，替對方找到理由，變成內海化，這是不對的。

陳永康表示，內政部公布領海基線，但所有外離島並未涵蓋在內，太平島也沒有公布領海基線，另外在菲律賓西邊的黃岩島，中共跟菲律賓在爭取黃岩島的主導權時，台灣沒有發言，這才是真正的主權漠視。（編輯：張均懋）1140613