中國海警稱常態執法巡查 海巡署：是常態化騷擾

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（中央社記者吳玟嶸金門28日電）中國海警局今天稱福建海警在金門附近海域依法開展常態化執法巡查，海巡署金馬澎分署表示，分析其航行態樣已是常態化騷擾，將持續監控中國海警船動態，並公布執法畫面，破除不實訊息。

海洋委員會海巡署金馬澎分署今天發布新聞稿表示，中國海警局東海分局今天在微信表示「福建海警位金門附近海域依法開展常態執法巡查」，因與事實不符，海巡署予以嚴正駁斥。

海巡表示，今天上午8時50分，第12巡防區岸際雷達監控中國海警「14603」、「14608」、「14609」及「14513」4艘船分別自料羅東南方及大帽山西南方海域，沿限制水域線編隊航行侵擾金門水域。

金門海巡隊調派3505艇、10039艇、10081艇及10083艇4艘巡防艇，立即前往併航監控，並以無線電中、英文廣播，要求海警船轉向航離，全程均錄影蒐證，海警船遭驅離後，於上午11時3分航出金門限制水域。

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金馬澎分署表示，民國113年2月14日金門事件後，中國海警自同年2月18日起，假借執法巡查名義，於金門水域進行騷擾之實；7月30日雙方簽署協商紀要後，中國海警仍未停止侵擾，平均每月4次、每次歷時2小時。

金馬澎分署指出，從中國海警航行態樣分析，已成為「常態化騷擾」，絕不是「執法巡查」，不僅影響兩岸氛圍，也破壞區域和平與穩定；金馬澎分署將持續嚴密監控中國海警船動態，超前部署巡防艦艇，遇況立即監控驅離，並公布執法畫面，破除中國海警不實訊息，以捍衛國家主權，安定民心士氣。（編輯：陳仁華）1140528