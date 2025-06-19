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嘉市立美術館邀請卡錯置 文化局長成台南市府官員

2025/6/19 16:44（6/19 17:21 更新）
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嘉義市立美術館日前寄送展覽開幕式邀請卡，因內頁文化局長謝育哲的頭銜印製為台南市政府文化局局長，遭網友批評為低級錯誤；美術館發道歉啟事，並即刻寄發正確版本的電子邀請卡，以及補寄更正後的紙本邀請卡。（嘉義市議員王浩提供）中央社記者黃國芳傳真 114年6月19日
嘉義市立美術館日前寄送展覽開幕式邀請卡，因內頁文化局長謝育哲的頭銜印製為台南市政府文化局局長，遭網友批評為低級錯誤；美術館發道歉啟事，並即刻寄發正確版本的電子邀請卡，以及補寄更正後的紙本邀請卡。（嘉義市議員王浩提供）中央社記者黃國芳傳真 114年6月19日
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（中央社記者黃國芳嘉義市19日電）嘉義市立美術館日前寄送「Practice and Practice：李錦繡、謝貽娟與我」展覽開幕式邀請卡，因內頁文化局長謝育哲的頭銜誤植為台南市府官員遭批評；美術館也發布道歉啟事。

嘉義市文化局表示，16日發現「Practice and Practice：李錦繡、謝貽娟與我」展覽開幕式邀請卡錯誤，立即重新發印刷。17日收集所有已寄送貴賓電子郵件信箱，重新寄發電子邀請卡。昨天則於官網及社群媒體發出正式道歉啟事，並逐一致電嘉義地區貴賓致歉。今天晚上收到印好的新版邀請卡，會重新寄出。

嘉義市文化局長謝育哲指出，針對此事為美術館的作業流程疏失，文化局身為督導機關責無旁貸，將就此事作為案例檢討，未來將加強內部人員教育訓練，以杜絕此事發生。

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嘉義市立美術館昨天也發出道歉啟事，指近日寄送的「Practice and Practice：李錦繡、謝貽娟與我」展覽開幕式邀請卡，因校對疏失，誤植嘉義市政府文化局局長的職銜，致使部分貴賓於收到卡片時產生困惑與不便，美術館深感抱歉。

嘉義市立美術館「Practice and Practice：李錦繡、謝貽娟與我」展覽於6月27日至10月12日展出，近日寄發7月5日開幕式邀請卡，內頁印製包括嘉義市長黃敏惠、嘉義市立美術館長陳佳琦等主辦單位首長的職銜與姓名，但嘉義市政府文化局長謝育哲，卻被印製為台南市政府文化局局長。（編輯：龍柏安）1140619

#文化局
#嘉義市立美術館
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