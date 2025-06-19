北市3月住宅價格指數下跌 標準住宅每坪64.78萬元

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（中央社記者劉建邦台北19日電）台北市地政局表示，3月全市住宅價格指數較2月下跌，標準住宅總價為2034萬元、單價每坪64.78萬元；全市、大樓、公寓及小宅的月線、季線及半年線趨勢皆下跌。

台北市地政局今天發布新聞資料指出，依3月實價登錄量價動態，台北市交易量共521件，較2月增加111件，增幅27.07%，交易總額為新台幣187.49億元，較2月增加76.85億元。

此外，台北市各行政區在3月交易量，有9區增加、3區減少，增幅最大為士林區，較2月增加109.09%；減幅最大為南港區，較2月減少29.17%。

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地政局表示，台北市各行政區交易總額前3名依序由內湖區62.18億元、中山區22.65億、大安區18.92億元；總額最少為大同區，為4.14億元，總額最高的內湖區與最低的大同區，差約14.02倍。

地政局指出，3月台北市住宅價格指數128.39（民國101年8月為100），較2月下跌1.5%；標準住宅總價為2034萬元、單價每坪64.78萬元。觀察全市的大樓、公寓、小宅的月線、季線及半年線趨勢，各項趨勢皆下跌。（編輯：李錫璋）1140619