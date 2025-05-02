去年第4季住宅價格指數微漲 交易量連2季下滑

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（中央社記者賴于榛台北2日電）內政部今天發布113年第4季全國住宅價格指為150.98，較第3季微幅上漲。內政部分析，受央行不動產貸款信用管制措施等因素影響，住宅價格指數季漲幅自去年第2季高點後下滑收斂，買賣登記量7萬9397戶連2季下滑，顯示購屋者態度趨於觀望。

此外，內政部今天也發布113年第4季全國房貸負擔率為46.62%，相較前一季下降0.18%，也是自民國111年第4季以來首次下降。

113年第4季全國住宅價格指數為150.98，相較第3季微幅上漲0.86%。內政部認為，這是受113年第3季央行不動產貸款信用管制措施等因素影響，住宅價格指數季漲幅自113年第2季高點（上漲4.02%）後連續下滑收斂。

（內政部提供）

交易量方面，內政部說，第4季建物買賣登記量7萬9397戶較第3季減少15.9%，連續2季下滑，顯示購屋者態度趨於觀望，整體房市交易降溫。

內政部說明，中央銀行自去年8月起勸導銀行自主控管不動產貸款總量，9月實施第7波選擇性信用管制措施，導致購屋者持續觀望，進場意願降低，形成去年第3季房市買賣交易量下滑，房價微幅上漲態勢。依初步統計，114年第1季建物買賣登記量為6萬3000餘戶，也較上季與去年同季下滑22%、20%。

至於6都住宅價格指數漲幅，內政部指出，去年第3季除台北市及高雄市，其餘漲幅皆收斂，其中台南市由第3季的2.48%降至0.25%，幅度最大；桃園市則由2.94%降至0.94%，台中市也由2.11%降至0.50%。

住宅價格季指數是內政部以不動產成交案件實際申報資料計算得出，提供住宅價格的變動趨勢資訊，透過不動產估價師尋找比較案例的概念，搜尋與當季交易案例高度相似並具有替代性的相似房屋，計算於不同時點的價格變動，進而以「類重複交易法」方式編製作為衡量住宅市場價格變動的參考指標。

（內政部提供）

內政部今天也發布113年第4季全國房貸負擔率為46.62%，相較上季下降0.18%。

內政部認為，這變化也是受到央行在去年下半年實施不動產貸款信用管制措施影響，造成房市交易降溫，房價漲幅趨緩，加上家戶可支配所得隨經濟成長穩定增加，使得此季房貸負擔率轉為下降，也是自111年第4季以來首次反轉。

內政部指出，去年第4季全國共有14個縣市房貸負擔率下降，6都部分，桃園市下降0.65%、台北市下降0.61%、高雄市下降0.07%，而新北市、台南市及台中市較上季分別增加0.32%、0.27%、0.09%；6都以外，除基隆市的房貸負擔率維持在30%以下，其他縣市多介30%至40%之間。

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整體而言，內政部說，此季因可支配所得成長幅度較房價漲幅為大，抵銷房價與利率上升的影響，最終使負擔率較上季下降0.18%。

房貸負擔率為計算中位數所得家庭購買住宅時，其每月支付房貸金額占家戶可支配所得的比率，藉此反映民眾購屋房貸負擔變化情形。（編輯：張均懋）1140502