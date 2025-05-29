加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 產經

央行：去年第4季房價所得比略降 但民眾購屋負擔仍重

2025/5/29 19:12（5/29 19:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
央行第19期金融穩定報告指出，不動產市場雖然降溫，但民眾購屋負擔仍重。（中央社檔案照片）
央行第19期金融穩定報告指出，不動產市場雖然降溫，但民眾購屋負擔仍重。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北29日電）央行今天發布第19期金融穩定報告，央行官員表示，不動產市場雖然降溫，反映民眾購屋負擔的全國房貸負擔率、房價所得比都從去年第3季創下新高後，在去年第4季皆有微降，雖有改善，但民眾整體購屋負擔仍重。

中央銀行今天發布第19期金融穩定報告，彙整2024年初到今年4月間國內外經濟金融情勢發展，並分析影響台灣金融體系的風險。

不動產市場部分，央行報告指出，去年上半年房市交易熱絡，央行6月第6度調整選擇性信用管制措施，下半年隨財政部要求公股銀行加強審理「青年安心成家優惠購屋貸款精進方案」（新青安貸款），央行8月也請銀行自主控管不動產貸款總量，並在9月第7度調整選擇性信用管制措施，全國建物買賣移轉棟數逐月縮減，今年1到3月年減22.11%。

央行指出，不動產價格走高，不過漲勢有所趨緩。去年以來房市熱絡，第4季內政部住宅價格指數升抵151高點；國泰房價指數（新推案市場）及信義房價指數（成屋市場）也都逐季走升，去年第4季分別升抵218與167的高點，今年第1季國泰房價指數更升抵220高點，但漲幅縮減，信義房價指數則略降到166。

觀察趨勢，全國房貸負擔率及房價所得比從去年第1季至第3季逐步緩升，到第4季略降，六都中又以台北市購屋負擔最重。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

央行金檢處副處長黃寶霞表示，如果觀察全國房價所得比，去年第3季10.82倍創下新高，第4季略微下降到10.76倍，全國房貸負擔率也是去年第3季達到46.8%新高、第4季微降到46.62%，呈現同樣走勢，雖然有微幅改善，但房貸負擔率介於40%到50%，民眾負擔還是很重。

所謂房貸負擔率，分子為中位數房屋貸款月攤還額，分母為家戶月可支配所得中位數。央行報告顯示，去年第4季，六都中除桃園市外，其餘房貸負擔率都逾40%，其中又以台北市的71.21%負擔最為沉重，新北市與台中市分別為61.01%、56.26%次之。（編輯：潘羿菁）1140529

#中央銀行
#內政部
#台北市
#央行
#財政部
#新青安
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

72
更多編輯台推薦新聞：