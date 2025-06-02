六都5月買賣移轉棟數年減36% 房仲：關稅戰衝擊買氣

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（中央社記者何秀玲台北2日電）地政局今天公布全台六都合計5月建物買賣移轉棟數，合計為1萬7196棟，月增1.9%、年減36.1%，整體數據創2011年以來同期新低。房仲指出，5月歷經關稅戰，打消許多人進場房市的念頭，今年前5個月累計交易量為8萬2107棟，年減27.1%，交易量也創近8年新低。

觀察六都5月買賣移轉棟數，分別為台北市1732棟，月減18.4%、年減42.9%；新北市4816棟，月增26.6%，年減27.4%；桃園市3266棟，月減5.9%、年減23.6%；台中市3390棟，月增5.7%、年減31.1%；台南市1738棟，月減1.7%、年減38.9%；高雄市2254棟，月減10%、年減56.6%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，全台主要都會區買氣趨冷，其中台北市5月買賣移轉棟數僅為1732棟，為六都中最低，也是自2003年以來5月同期新低數據；因今年4月美國總統川普發起全球關稅戰，使台股重挫，讓對金融市場較為敏感的高資產族群，出手更為謹慎，使多數屬於高總價和高單價的北市不動產市場，買氣低迷不少。

以月增率來看，六都5月買賣移轉棟數較4月微增1.9%，受惠於新北、台中逆勢上衝，分別月增26.6%、5.7%，其餘四都買賣移轉棟數均呈現月減。

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展望第2季房市，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，根據各房仲統計，5月交易市況有回溫跡象，但房貸緊縮加上央行選擇性信用管制持續，加上後續變數仍多，交易量欲大不易，整體房市交易量縮態勢已可預見。

不過，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，今年5月下旬輝達宣布台灣總部落腳北士科，為周遭的士林、北投、淡水、三重、蘆洲等地房市注入一劑強心針，受產業利多加持，周邊區域後續的價量表現有機會止跌回穩。（編輯：張均懋）1140602